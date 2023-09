Miguel Lago se sincera sobre su amistad con Fabiola Martínez: "Me estoy recuperando todavía de no verla dos veces por semana""

Fabiola Martínez es una de las ausencias más sonadas de a nueva temporada de "Y ahora Sonsoles" y ahora, su excompañero Miguel Lago se ha sincerado sobre lo que ha supuesto para él conocer y trabajar con la venezolana. El cómico, una de las caras más reconocidas de la pequeña pantalla, se ha deshecho en halagos hacia la ex de Bertín Osborne en una de sus últimas entrevistas para Europa Press.

"Yo me estoy recuperando todavía de no ver a mi queridísima Fabiola dos veces por semana, es un tema sensible para mí, la quiero mucho y la echo mucho de menos", ha declarado Miguel Lago sobre la salida de Fabiola Martínez de "Y ahora Sonsoles". Independiente del humor que tanto caracteriza al cómico, lo cierto es que ambos hicieron muy buenas migas en el espacio de Antena 3 y solo tiene buenas palabras para la venezolana: "Fabiola para mí ha sido la revelación en mi vida. En Fabiola encontré una amiga con intereses comunes, con un amor muy grande por los hijos, por ayudar, la echo mucho de menos".

Fabiola Martínez en 'Y Ahora Sonsoles' Antena 3

Seguro que estas palabras han sacado una sonrisa a la excolaboradora de televisión, que ha vuelto a convertirse en una de las protagonistas de la prensa del corazón por una supuesta nueva amante de Bertín Osborne, Encarna Navarro, que aseguró tener con el artista una relación continuada en el tiempo de más de 15 años. A pesar de desmarcarse de la nueva polémica que ha salpicado al padre de sus dos hijas, lo cierto es que esta historia ha vuelto a salpicar a Fabiola Martínez. La televisiva aseguró que "hace mucho, muchísimo, que no me afectan" este tipo de testimonios, algo que ha dejado más que demostrado desde que se separó el presentador de televisión.