Fabiola Martínez estalla ante los medios el cumpleaños de su hijo Kike: "¡Ay por favor! ¿De verdad es necesario esto?"

Anoche se celebró un cónclave familiar en casa de Fabiola Martínez por el 17 cumpleaños de Kike Osborne. El primer hijo de Bertín y la venezolana celebró ayer su aniversario rodeado de todos sus seres queridos en una reunión íntima de carácter privado. Bertín Osborne fue uno de los asistentes que no quiso perderse la velada, ni sus hijas Alejandra y Eugenia, que acudió junto a sus tres hijos pequeños. A excepción de Claudia, que hace unos días se convirtió en mamá de la pequeña Violeta, todo el clan se reunió para acompañar a Kike en uno de los días más importantes de su vida.

Después de una velada inolvidable, Fabiola Martínez ha reaparecido ante las cámaras y se ha mostrado de lo más molesta con la prensa tras ser preguntada por su reencuentro con Bertín en el cumpleaños de su hija. Harta de la situación y de ser el centro de atención, la televisiva ha estallado. Después de asegurar que lo "el cumple fue muy bien, genial y "lo pasamos fenomenal", ha sido muy tajante sobre la reunión familiar: "¡Ay por favor! ¿De verdad es necesario esto? A la gente no le importa eso ¿sabéis? Yo entiendo que es vuestro trabajo pero no aporta nada. Es el cumpleaños de un niño que está en una familia y ya está, no tiene mayor noticia".

Fabiola Martínez y Bertín Osborne con su hijo Kike Gtres

"Tal y como lo vendéis siempre parece un milagro, pero no porque sea un milagro, sino porque como solo vendéis desgracias, parece que estar bien y tener una vida normal dentro de lo que nos dejáis, parece como un milagro", ha continuado, muy molesta por volver a ser preguntada por Bertín Osborne, haciendo oídos sordos a cualquier cuestión relacionada con Gabriela Guillén.

Fabiola Martínez ha vuelto a reiterar que la vida del padre de sus hijos no le concierne a ella y está cansada de ser la protagonista indirecta de todos los conflictos que mantiene Bertín con otras mujeres. Centrada en sus nuevos proyectos profesionales, la venezolana sí que se ha pronunciado sobre la lesión que ha sufrido ensayando para "Baila como puedas", el nuevo talent show de RTVE del que es participante. "Es el menisco. Me han dicho que estoy recuperada, que estoy bien, pero me tengo que operar eso sí. Lo tenía lesionado de antes y con tanto esfuerzo físico pues ha ido un poquito a más, pero bueno, ya estoy bien y bailaré como nadie", ha explicado sobre el asunto.