Fabiola Martínez se sincera como nunca sobre su situación sentimental actual: "Me estoy volviendo un poquito caprichosa"

Fabiola Martínez fue ayer una de las invitadas la XI gala de Las Top 100 Mujeres Líderes en España celebrada en Teatro Real de Madrid. La venezolana, que continúa en el centro del huracán mediático por las decisiones y polémicas sentimentales de Bertín Osborne, se sinceró ante las cámaras sobre cómo está su corazón en estos momentos. A raíz de ser relacionada con un conocido empresario del mundo del interiorismo, la televisiva tuvo que salir a desmentir que entre ellos no existía más que una relación laboral.

Ahora, Fabiola Martínez se ha vuelto a reivindicar como soltera y así se lo ha hecho saber a los medios. "Todo cae por su propio peso, el día que tenga una pareja estable, segura, os daréis cuenta porque será una constante en mi vida", sentencia la modelo sobre su verdadera situación sentimental. Aunque en más de una ocasión ha desvelado sus ganas de volver a enamorarse, de momento la venezolana no ha encontrado de nuevo el amor tras su relación con Bertín. Esto se debe a que se ha vuelto mucho mas exigente: "Me estoy volviendo un poquito caprichosa, es lo que tiene la edad, te lo puedes permitir. Antes era un poco más flexible, me intentaba amoldar más, buscar el equilibrio... ahora no. Digo esto es lo que yo soy, no me tengo que amoldar a nada, quien llegue entiende que yo soy así y si no lo entiende, ahí está la puerta".

Tras su separación, Fabiola Martínez asegura "he encontrado la tranquilidad en la madurez, cuando dejas de vivir la vida de otra persona y te encuentras con la tuya, es verdad que al principio de la separación yo tenía un vértigo terrible pero te das cuenta que tienes valía para hacer, muchas cosas y luego que coges el control de tu vida y dices, claro que puedo. Ahora no quiero soltarlo".

Ajena a cualquier cuestión relacionada con Bertín y con su currículum sentimental, la venezolana prefiere seguir guardando silencio y hacer oídos sordos a todo lo relacionado con Gabriela Guillén. Tanto es así, que al ser preguntada por el robo que sufrió la fisioterapeuta hace unos días, Fabiola aseguró que no sabía nada porque "estaba viendo la lista de las 100 mujeres top de España".