De Bertín a Claudia Osborne: así ha sido la fiesta familiar de Kike por su 17 cumpleaños

Ayer fue un día muy especial para todo el clan Osborne. Kike, el hijo mayor de Fabiola y Bertín, cumplió 17 años y toda su familia se reunió para festejar con el joven su aniversario. A excepción de Claudia Osborne, que hace tan solo unos días dio a luz a la pequeña Violeta, nadie quiso perderse la celebración íntima y familiar en honor al primogénito de la venezolana, demostrando que continúan igual de unidos que siempre.

Bertín Osborne no quiso perderse el cumpleaños de su hijo Kike y, aunque intentó no ser captado por las cámaras, finalmente fue fotografiado por los medios que se agolpaban en las puertas del domicilio de Fabiola. Su hija Eugenia, junto a sus tres retoños, se mostró muy feliz de poder acompañar a su hermano en este día tan especial para toda la familia. Muy emocionada por estar casi todos reunidos, la empresaria no dudó en pronunciarse ante las cámaras de lo bien que se lo han pasado y lo mucho que han disfrutado de la velada.

"Es un lujo celebrar los 17 de Kike, la verdad es que pasa el tiempo volando. Cuando nació, no fueron las noticias que nos dieron ese momento... Se agradece. Son buenas noticias", expresó Eugenia sobre su hermano, asegurando que "él lo ha disfrutado muchísimo con sus sobrinos, primos, con sus hermanos....Ha disfrutado muchísimo".

Fabiola Martínez y Bertín Osborne con su hijo Kike Gtres

Además de Bertín y Eugenia con sus tres hijos, Alejandra Osborne tampoco quiso perderse el 17 cumpleaños de Kike. Algo más reservada que su hermana pero igual de emocionada que todos los invitados, confesó que "es la primera vez que puedo venir".

El padre de Fabiola llegó al domicilio de su nieto con un gran ramo de globos que seguro hizo mucho ilusión al joven y toda la familia, tanto materna como paterna, liberó sus agendas para poder acompañar a Kike en uno de los días más importantes de su vida.

Sus padres sienten devoción por el joven y no pueden estar más emocionados por su inminente mayoría de edad, momento en el que podrá participar activamente en la fundación que crearon tras su nacimiento. A pesar de sus diferencias, siempre estarán unidos por sus dos hijos, Kike y Carlos, los pilares de sus vidas.