Fabiola Martínez publica sus fotos más sensuales como modelo

Fabiola Martínez se dio a conocer entre la opinión pública como la pareja de Bertín Osborne, pero lo cierto es que la venezolana cuenta con una exitosa trayectoria profesional como modelo. Así lo demuestran las sugerentes fotografías que acaba de compartir en sus redes sociales, en las que muestra algunos de los trabajos que en su día llevó a cabo como maniquí. Las imágenes, en las que aparece posando en bikini o ropa interior, han dejado con la boca abierta a sus seguidores, que han aplaudido el espectacular físico del que todavía hoy presume.

De hecho, aunque las imágenes se tomaron hace años, Fabiola Martínez luce hoy un aspecto muy similar, demostrando que la edad sólo es un número. A sus 50 años, se siente estupendamente, tanto por fuera como por dentro. Así lo confirmó ella misma a LA RAZÓN, asegurando que, tras su divorcio de Bertín Osborne, ha comenzado una nueva etapa en la que se prioriza a sí misma: “Tras una relación de tantos años en la que te vuelcas tanto y das tanto, hasta que vuelves a recuperar confianza, tanto en mí como en el amor, empieza una cadena que lleva su tiempo de cura. A algunas personas les lleva más tiempo y a otras menos. Yo estoy en buen camino, la verdad. Estoy bien, no tengo tristeza ni pesar, pero tampoco quiero complicarme. Estar en una relación en la que no estás al 100 %, ¿para qué? Prefiero estar conmigo, disfrutar con mis amigos, hacer tonterías… Me lo paso pipa”.

Fabiola Martínez José Ruiz Europa Press

De momento, a Fabiola Martínez no se le ha conocido otra pareja de forma pública, y atendiendo a sus propias palabras, parece que no dará ese paso hasta dentro de un tiempo. Ahora, se lo pasa “pipa” consigo misma y no quiere perder su independencia: “Todo el mundo piensa que soy como la madre Teresa de Calcuta, pero últimamente me digo que voy a sacar la dominatrix que llevo dentro”.