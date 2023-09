La fábrica de chocolate de Daniel Diges: “Soy un poco loco y lo transmito sobre el escenario"

Es uno de los mejores actores de musicales de España y ahora se mete en la piel del icónico Willy Wonka, el personaje principal de la obra “Charlie y la fábrica de chocolate”. Daniel Diges inicia una gira por ciudades de toda España y confiesa que “es uno de los papeles más interesantes de mi carrera”.

Pregunta: ¿Qué rasgos destacaría de Willy?



Respuesta: Aunque he dicho que es un poco cabroncillo, es un personaje que apuesta por una idea muy clara, que nunca se deje de soñar. Es lo que inculca a los niños que visitan la fábrica, que intenten cumplir sus sueños. Un personaje icónico en el mundo artístico, divertido, que te permite exhibirte como cantante y actor y que te da mucho juego. Se le ha definido como un hombre excéntrico, algo cínico y con un rasgo de locura. Por un lado, maravilloso y, por el otro, tremendo. El musical es muy divertido, te puedo asegurar que durante los ensayos no hemos parado de reír… A lo largo de la trama se ven cascadas de chocolate, ardillas locas, los Oompa- Loompas, que son los trabajadores de la fábrica, y muchas situaciones que sorprenderán al público.



P: Ha pasado de interpretar a un dios griego este verano a un hombre tan excéntrico como Wonka. Menudo cambio.



R: Sí, de Zeus en el Festival de Teatro de Merida, a Willy, nada que ver el uno con el otro. Me gusta cambiar de registros, meterme en la piel de personajes muy distintos.

Daniel Diges Willy Wonka y la fábrica de chocolate



P: ¿El de Charlie es un musical específico para niños?



R: Es para toda la familia, para niños y mayores.



P: Johnny Deep protagonizó la versión cinematográfica, Edu Soto el primer montaje de la obra en España. Y los dos obtuvieron un gran éxito.



R: Y espero que nosotros tengamos la misma buena acogida que los anteriores. Tengo plena fe en ello. Empezamos la gira en Sevilla, a primeros de octubre, y continuaremos por toda España. Va a ser un largo periplo en los próximos meses.



P: ¿Teme las comparaciones con los protagonistas anteriores?



R: No. Me he fijado en cositas suyas, pero al final llevo el personaje a mi terreno, a como creo que debe ser. Soy un poco loco y lo transmito sobre el escenario.