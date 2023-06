Fani Carbajo debuta como cantante con un tema dedicado a su novio Fran: “No descarto una boda"

Fani Carbajo, una de las participantes más populares de realities como “La isla de las tentaciones”, debuta como cantante con “Veo, veo”, un tema dedicado a su novio Fran. “La letra habla de la relación con mi pareja actual, de cómo nos conocimos, de que yo no quería nada serio con él, pero Fran insistía en que iba a ser suya y lo consiguió”, explica. “Estoy muy enamorada, es un hombre cariñoso, atento, trabajador, me trata muy bien… Me siento muy feliz y tranquila. Era la persona que yo necesitaba.”

Estuvo diez años con Christopher Guzmán, fue una relación un tanto convulsa.

Tendríamos que haber roto mucho antes, seguí con él por pena y no debería haberlo hecho. Me hacía daño a mí misma y a él. No entiendo que Christopher haya entrado en una guerra absurda contra mí, creo que sigue enamorado y no se da cuenta de que no tiene la menor posibilidad de volver conmigo. Por mucho que diga que sigue amándome, me alegraré si encuentra de nuevo el amor. Además, dice que ha conocido una chica que le llena bastante, pues que siga con ella y me deje en paz. Pero me da que le gusta picar de aquí y de allá… Yo voy a mi bola y paso de todo. Que él pase página y se olvide de mí.

Christofer Guzmán y Fani Carbajo Instagram

¿Cuánto tiempo lleva con Fran?

El 16 de junio cumplimos cuatro meses. Y estoy muy ilusionada con esta relación. Si sigue igual de bien no descarto una boda en el futuro. Ya no me une nada legalmente con Christopher.

Ahora trabaja en MTMAD con un programa de parejas, “Por siempre jamás”, en la que comparte protagonismo con su novio. Y recuerda que: “Al principio me emparejaron con Christopher, y duramos juntos día y medio. Después me lleve la sorpresa de que traían a Fran, y todo fenomenal”.

Fani Carbajo GTRES

¿Hay buena sintonía entre su chico y su hijo?

Muy buena. Tienen una relación estupenda. En cambio, con Christopher apenas se habla, porque entiende que ese hombre me ha hecho mucho daño.

¿Este debut musical tendrá continuidad?

Eso espero. De momento voy a hacer una versión de “Mujer cruel”, la canción que le dedicó uno de Los Chichos a mi madre. Y quiero afrontar lo de seguir cantando como una profesión. Voy a volcarme en ello.