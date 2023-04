Así han sido los reproches que se han dedicado las parejas en 'La isla de las tentaciones' en la hoguera final

La sexta edición del programa de Telecinco, ‘La isla de las tentaciones’, ha cerrado sus hogueras dejando momentos y reproches que quedarán para siempre en la historia de este reality, especialmente las decisiones que tomaron algunos participantes como Alejandro, Marina y Naomi.

Alejandro y Laura fueron la primera pareja en reencontrarse. Todo entre ellos era una montaña rusa de reproches. “Todo lo que has criticado siempre lo has hecho ahí. Y encima me has criticado a mí, cuando tú viniste a Madrid porque querías, me pediste el anillo porque querías... He sido real en todo momento y he respetado a mi pareja. Me siento engañado”, decía el modelo.

Laura y Alejandro, pareja de 'La isla de las tentaciones 6' Mediaset

“He sido yo en todo momento. La Laura de fuera era una amargada, pensaba que hacía lo correcto y lo que me apetecía. Aquí entendí que tengo solo 23 años, que teníamos muchas carencias, que no eres autocrítico y pareces un robot. Aquí me he dado cuenta de lo que quiero y lo que no”, le respondía la modelo.

Momentos después ambos veían las imágenes de Laura besándose con Saúl a la vez que ella sonreía, Alejandro no dudó en preguntarle si estaba disfrutando al recordar sus encuentros con el pertiguista. ‘’Siempre has criticado los cuernos y ahora lo haces tú’’, le dijo el modelo a la que era su chica. Tras un nuevo cruce de reproches entre los dos, Sandra Barneda, la presentadora del programa les pidió que se dedicaran unas palabras bonitas. “Eras el amor de mi vida, he sido su héroe en su momento pero ahora no me necesita. Lo que más deseo es que sea feliz, para mí has sido mi niña, mi luz, a pesar de todo esto eres muy importante y no voy a olvidar nunca lo que hemos vivido. Entiendo de verdad que te hayas dado cuenta de esas cosas”, confesaba mientras provocaba que Laura llorase y Barneda se emocionase.

Marina y Alex, pareja de 'La isla de las tentaciones 6' Mediaset

“Me da mucha pena que hayamos entrado súper enamorados. Has sido una de las personas más importantes de mi vida, te voy a dar las gracias siempre por sacarme de la mierda en la que estaba, sí que fuiste mi héroe y lo sabes. Me he dejado llevar por mi corazón pero no me daba cuenta de que te estaba rompiendo tu corazón, y es lo que menos quería, de verdad”, le decía la modelo al que fue su amor para finalmente, volver cada uno a su vida diaria solos.

La segunda pareja que tuvo su encuentro fueron Marina y Alex. La auxiliar de medicina estética dejaba la pulsera que le unía con su expareja en el asiento de este para que al llegar la viera. El cruce de palabras entre ambos estaba lleno de descalificativos donde ambos se llamaban ‘’falsos’’ o ‘’me das pena’’. Tras la confesión por parte del exfutbolista donde reconocía que tenía una conexión especial con Yaiza y el derrumbe de Marina al ver las imágenes de su ex chico llorando por el comportamiento de ella, Sandra Barneda volvió a jugar la carta de que ambos se dijeran lo más bonito de cada uno. ‘’Te quiero mucho aunque nos hayamos hecho daño los dos’’, le decía la influencer. “Me he sentido decepcionado desde el primer momento y eso ha sido el detonante. Siento si te lo he hecho pasar mal pero he conectado de verdad, no para hacerte daño. Esa ha sido la diferencia entre tú y yo. Pero cualquier cosa que necesites fuera me vas a tener’’, le respondía él todavía con rencor para momentos más tarde ella marcharse sola y él abandonar con su tentadora.

Lydia y Manuel, pareja de 'La isla de las tentaciones 6' Mediaset

La tercera pareja, Manuel y Lydia, regalaron unos momentos más tranquilos. Mientras él llegaba con ganas de verla, ella quiso ser correcta dándole dos besos para pedirle ‘’hablar primero’’. “La veo distinta, algo en su expresión me falla, sin amor. No me esperaba algo tan frío”, decía él al mirarla. “Quiero expresarme porque lo he pasado mal”, le respondía ella. ‘’Me llamaban Sor Lydia porque no he hecho nada, ni he dicho nada. Los primeros días ni hacía nada, ni hablaba con nadie. Cuando empecé a soltarme un poco más pusiste el collar del veto y no entendí nada’’, le espetaba la dependienta. “Lo he hecho mal, ha habido momentos en los que no te he respetado. Me ha gustado una persona, me he dejado llevar pero he respetado los límites y siempre he pensado en ti’’, le decía él tras ver las imágenes de ambos con sus respectivos tentadores, especialmente las de Manuel teniendo una erección con su tentadora.

Finalmente Barneda pidió que ambos se miraran a los ojos para decirse lo que sentían mutuamente. “Mi vida contigo es un sueño. He aprendido a valorar lo que hemos construido y que vale la pena nuestra vida juntos. No me quiero despertar sin tenerte a mi lado. Tengo miedo de haber destrozado lo nuestro, lo he hecho muy mal”, le decía Manuel para luego besarse con Lydia. La de Benidorm rompió a llorar, a la vez que Barneda se contenía.“Quiero estar contigo, soy una persona distinta, ya he superado la dependencia emocional y he cambiado a mejor. Vas a estar orgullosa de mí”, le confesaba ella.

Sandra Barneda, presentadora de 'La isla de las tentaciones', emocionada Mediaset

Tras este momento de confesiones ambos aceptaron irse juntos alegando que ‘’querían abandonar la isla con el amor de su vida’’. Sandra Barneda al verles y escucharles no pudo evitar confesar la envidia que sentía por los dos. “Estoy feliz de veros felices. ¡Qué envidia dais!”.

Por último, Naomi y Adrián fueron la pareja que cerró las hogueras. Mientras que el empresario entraba reconociendo que se estaba derrumbando, la recepcionista se sentaba sin mirarle y mucho menos saludarle. “No te puedo ni mirar a la cara del asco que me das”, le soltaba la de Valencia. Tras los reproches que esta le lanzaba al que era su chico, sin ni siquiera darle tiempo a defenderse, Adrián decidió marcharse de la hoguera por no poder explicar todo lo vivido.

Naomi y Adrián, pareja de 'La isla de las tentaciones 6' Mediaset

Momentos después la presentadora tuvo que rogarle que volviera a lo que el empresario lo hizo pero a regañadientes. Al ver las imágenes de ambos, Naomi fue la primera que se avergonzó al ver algunas imágenes de su comportamiento con el tentador Nápoli. ‘’Pues ole yo, son duras pero no me arrepiento de nada porque mi felicidad no va a depender más de él. Ahora sé que tengo más cuernos que un reno”, le decía a Barneda para que Adrián escuchase. “Mi cabeza me jugó una mala pasada, empecé a imaginar cosas, sentía una conexión con Keyla y desconecté por un momento. Al segundo me arrepentí”, aseguró el valenciano.

Tras los reproches y las lágrimas Sandra le pidió a la recepcionista que mirara al que fue su pareja y le hablara con sinceridad. “Para mí sí eras el amor de mi vida. Quería venir aquí y salir para hacer todos los planes que teníamos. Vi que te enamorabas de otra persona y no puedo perdonar más ideas de cabeza. Siempre estás igual”, le decía enamorada y triste. “Adrián ¿cómo quieres abandonar la isla?”, le preguntaba la presentadora. Él lloraba al mismo tiempo que confesaba que quería marcharse de su mano y olvidar todo lo ocurrido. Ella por el contrario confirmaba que ‘’también se iría con él pero sabía que no sería feliz’’ por lo que optó por abandonar sola la experiencia dejando a su ex derrumbado.