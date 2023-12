Fani Carbajo, sobre Íñigo Onieva: "Es que la cabra tira al monte"

La última semana ha estado cargada de polémica desde que salieron a la luz unos mensajes que han llevado a Íñigo Onieva directamente al ojo del huracán. La influencer Carolina Moura desveló en el programa ‘La influencia Show’ que el marido de la marquesa de Griñón había tratado de ponerse en contacto con ella en el pasado: “Me escribió un montón de veces. Yo nunca le contesté, era un monólogo, él solo. Es un tío random”, afirmó.

Este domingo Fani Carbajo, la exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’, ha hablado abiertamente sobre este antiguo conflicto que ha vuelto a ponerse en primer plano mediático. “Yo sé que él le estuvo escribiendo a una chica, yo lo vi, no es mentira porque yo esos mensajes los he visto. Yo coincidí con ella en un evento, la velada, y salió el tema y me lo enseñó. Pero que vamos, es que no sé… tampoco me extraña, es siempre lo mismo”, ha desvelado Fani, que ya acudió en el pasado a varios programas de televisión asegurando que Íñigo Onieva había sido infiel a Tamara Falcó.

“Es que la cabra tira al monte como dice mi novio. ¿Sabes lo que pasa?, cuando una relación no funciona, no funciona. Te puede costar dar el paso como me pasó a mí, pero al final lo di. Y ahora estoy en una relación bonita, sana y no se me pasa por la cabeza nada de eso. Cuando estás en una relación tóxica, aunque mediáticamente quieras decir que no, que es muy bonita o muy sana, no. Es todo lo contrario”, expresó así su opinión la exconcursante sobre que las personas no cambian su naturaleza por mucho que lo intenten.

Fani Carbajo ha profundizado en el contenido de las interacciones que realizaron en el pasado: “Son mensajes en los que él a ella le ha comentado historias, tiene fueguitos, que guapa eres, o sea insinuando, es que yo los he visto”.

De esta manera termina sus declaraciones con un sentido mensaje en el que insiste a Tamara que crea la veracidad de esta nueva información: “La gente no va a mentir sobre algo para dañar a alguien que no conoce. No tiene ningún sentido. Yo en su día salí desmintiendo que yo no era con la que él la engañó, pero imaginate que yo digo ‘Ah, pues sí he sido yo’, es que no tiene ningún sentido. Yo he visto esos mensajes en su día, pero tampoco lo he contado, pero me preguntan y yo contesto”, sentenciaba.

Parece ser que estos mensajes tuvieron lugar antes de que la marquesa de Griñón perdonase la infidelidad de Íñigo y que este le prometiera lealtad absoluta.