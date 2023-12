Salen a la luz los mensajes que enviaba Íñigo Onieva a Carolina Moura, de "La isla de las tentaciones", estando con Tamara Falcó

Tamara Falcó e Íñigo Onieva están viviendo una eterna luna de miel desde que dieron el "sí quiero" el pasado 8 de julio en El Rincón. El matrimonio está más enamorado que nunca y centrado en su siguiente objetivo: ser padres de su primer hijo en común. Mientras tanto, los marqueses de Griñón continúan exprimiendo al máximo sus primeros meses de casados y se han propuesto comerse el mundo a bocados, viajando por todo el globo terráqueo visitando los mejores restaurantes del planeta.

A pesar de que estén atravesando por su etapa más dulce, Íñigo Onieva sigue teniendo el sambenito de mujeriego. Aunque esté felizmente casado con Tamara Falcó, la sombra de las deslealtades del pasado le siguen persiguiendo y ahora, el empresario ha vuelto al ojo del huracán mediático por una cuestión relacionada sobre esta asunto. Según ha desvelado la exconcursante de "La isla de las tentaciones" e influencer Carolina Moura en el programa "La influencia Show" de Youtube, el marido de la marquesa de Griñón le escribía mensajes por Instagram cuando estaba con la hija de Isabel Preysler.

"¿Íñigo Onieva te tiraba la caña mientras estaba con Tamara Falcó?", le ha preguntado el colaborador Nacho Pla a la televisiva. Sin pelos en la lengua, Carolina Moura ha revelado que "sí, pero yo no lo sabía". "No sabía quién era. Simplemente era un tío que me había escrito y me había felicitado varias veces el cumpleaños", ha declarado sobre el asunto. Según la influencer, se enteró de quién era el empresario por su madre. "Es muy cotilla, "Sálvame Deluxe" máxima. Empezamos a hablar y me preguntó si sabía quién era Tamara. Los busqué por cotillear porque no sabía ni quién era Tamara, imagínate. El tío me había escrito un montón de veces", ha desvelado la joven. Eso sí, como ella misma ha asegurado, nunca le llegó a contestar a ninguno de los mensajes: "Él me hablaba y hablaba, pero lo hacía él solo".

Estos mensajes parece ser que se produjeron en el pasado, antes de que Tamara Falcó perdonase la infidelidad a Onieva. Desde ese momento, el empresario le prometió lealtad absoluta y cumplió con todo lo que le pidio la marquesa de Griñón para retomar su compromiso hasta el día de hoy.