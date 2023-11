La felicidad de Maribel Sanz y Sergio Dalma al convertirse en abuelos

Ha sido un anticipo de regalo navideño, y tanto Sergio Dalma como su ex mujer, Maribel Sanz, se sienten inmensamente felices tras convertirse en abuelos. Maribel confiesa a nuestro periódico que "mi nieto es un gordito precioso y ser abuela es algo maravilloso". Por su parte, Dalma ha declarado que "ser abuelo me tiene loco, es un acontecimiento mágico. Ya soy el yayo cantante. Tener en brazos a mi nieto es lo más bonito que me ha pasado".

El bebé es fruto de la relación sentimental entre su hijo Sergi, que ahora tiene veintiocho años de edad, y su pareja Laura, con la que contrajo matrimonio en 2022. Los abuelos de la criatura se casaron en 1994 por lo civil, y tres años más tarde lo hicieron por la Iglesia. Pero la relación no llegó a buen término y acabaron divorciándose en 1998. Desgraciadamente, terminaron enfrentados en los juzgados. Y hoy están completamente distanciados, sin la menor relación.