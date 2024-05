Fernando Marcos, la pareja actual de Mayte Zaldívar que ayudó a la reconciliación familiar

La ruptura del matrimonio de Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella, y Mayte Zaldívar fue de todo menos amistosa. La llegada de Isabel Pantoja provocaría el fin oficial de la relación. Sin embargo, la vida toma rumbos imprevistos y tras el delicado estado de salud de Julián la familia se siente más unida que nunca. Tanto que han llegado a casarse 17 años después de su divorcio. Un situación que, aunque conscientes del cariño que se profesaban, ha llevado a muchos a preguntarse ¿qué pasa ahora con el actual novio de Mayte Zaldivar?

La actual relación entre Julián Muñoz y la que fue su mujer ha vuelto a situarse en el centro del foco mediático tras conocerse su “cáncer galopante”. Desde entonces se los ha podido ver como una familia disfrutando de comidas o dando paseos por Marbella. De hecho, en alguna ocasión, incluso con Fernando Marcos, la actual pareja de Mayte. Ahora se ha sabido que el pasado 30 de enero los que fueron marido y mujer volvieron a formalizar su matrimonio en una ceremonia a la que llegó a asistir la pareja, por más de 20 años, de Mayte.

Fernando Marcos no es un personaje que resulte completamente desconocido. El hostelero se presentó a “Supervivientes 2018”, donde se convirtió en el primero de los expulsados. Su historia comienza en el 2003 y se convierte rápidamente en un gran apoyo para Mayte Zaldívar. Cuando se descubre la delicada salud de Julián Muñoz su exmujer comienza a acercarse a él, pero con el conocimiento de Fernando. Su influencia en la familia ha sido tan grande, que fuentes cercanas apuntan que él había sido quien animó a las hijas de Julián, Eloísa y Elia, a acercarse a su padre.

Es imposible que, sabiendo la relación que existe entre Fernando y Mayte, no surjan las dudas que apunten a un motivo oculto. Este domingo desde “Fiesta” se ha profundizado un poco más en el fin de este enlace para “dejar las cosas bien atadas cuando Julián falte”. Luis Roldán se ha pronunciado sobre que esta unión se habría dado para “dar viabilidad a unos documentos a posteriori de la muerte de él y si no no podrían ser. La única persona que podría autorizar sería la viuda. Esta boda es para dar viabilidad económica a unos documentos de Julián”. También se ha querido señalar que la única que sabe dónde está el dinero de Julián sería la propia Mayte, por lo que darle un cierto poder resulta importante para ellos en este momento.

Por el momento, se espera con impaciencia el testimonio de los protagonistas, tanto el de Julián como el de Mayte y el de Fernando. Este lunes se ha podido preguntar al exedil sobre la boda secreta y, aunque se ha mostrado muy cortés con los medios, no ha querido revelar más que: “Ayer estaba bien, estaba con los nietos”, decía sobre cómo pasó el día junto a su, ahora, mujer.