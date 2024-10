"El vestido ya está": Cristina Pedroche adelanta detalles de su Nochevieja

Cristina Pedroche, quien desde hace años es un rostro habitual de las Campanadas en Antena 3, sigue sin confirmar oficialmente su participación en la Nochevieja de este año. Sin embargo, en "Zapeando", Pedrochedejó entrever que ya está trabajando en su icónico vestido, uno de los secretos mejor guardados de cada fin de año. Durante el programa, la estilista Natalia Ferviú aprovechó para intentar sacarle más detalles, preguntándole sobre cómo va el diseño para el especial de Nochevieja.

La respuesta de Pedroche fue prudente, afirmando que “el vestido ya está” en cuanto a concepto e idea general, aunque evitó entrar en detalles. Con tono divertido, explicó que hasta “la causa y el mensaje” ya están definidos, añadiendo que este año se siente “un poquito más relajada” en comparación con otras ediciones. Según la presentadora, el equipo de estilistas y diseñadores lleva trabajando desde hace semanas para asegurarse de que todo esté listo a tiempo.

La presentadora, como es habitual, no reveló demasiado, y sus compañeros bromearon sobre el estilo diplomático de su respuesta. “Eres igual que los políticos, no has dicho absolutamente nada”, comentó entre risas Víctor Elías, mientras Pedroche reconocía que sus comentarios mantenían el misterio intencionadamente.

Aunque faltan dos meses para la gran noche, la expectación en torno a su vestido sigue creciendo, y es evidente que Pedroche y su equipo tienen claro cómo sorprender a la audiencia una vez más, conservando el suspense hasta el último momento.