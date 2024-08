Una Aitana llorosa pronuncia unas palabras en un concierto que vuelven a avivar los rumores de ruptura con Sebastián Yatra

Aitana y Sebastián Yatra tienen una historia de amor ambigua, al menos de cara al público ya que ninguno de los dos se ha encargado nunca de confirmar ni de desmentir nada, al menos de forma específica. En enero de 2023 comenzaban los rumores de una posible relación-poco después de la ruptura de ella con Miguel Bernardeau-y antes de finales de ese año los medios se hacían eco de un distanciamiento. No obstante, en junio, volvían a jugar a la sorpresa al estrenar 'Akureyri', una canción que relata su vínculo. Desde entonces se les ha visto juntos, incluso han hecho publicaciones en sus redes sociales.

Sin embargo, la cantante volvió a encender las alarmas este fin de semana durante un concierto de la gira 'Alpha Tour'. Antes de interpretar el famoso tema, no pudo contener las lágrimas y pronunció un discurso. Primero, comenzó recordando sus inicios y sus dificultades para posicionarse como una de las cantantes de pop más reconocidas del panorama nacional: "No sé ni por donde empezar...", comenzó, para después agregar:"Gracias porque esto ha sido la gira de mi vida. Yo sé que no llevo mucho tiempo, llevo siete años en esto. Nunca me he subido al escenario y me he sentido más plena, más llena, más feliz con todos vosotros... Más segura de mí misma".

"Es un camino muy difícil y me seguirá costando. No es tan fácil esto, no es tan fácil subirse aquí y decir que yo puedo con todo. A mí me ha costado llegar hasta ahí. Pero vosotros me habéis dado esa seguridad", ha dicho, mostrando su agradecimiento al público por apoyarla.

Las palabras de la discordia

Poco después prosiguió reflexionando, de una forma mucho más enigmática: "En la vida, a veces, pasamos buenos momentos, pasamos peores momentos... Y al final de eso va Akureyri. Hay personas, hay cosas y momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble... Pero a veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada, y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera", señaló.

"Pero, sobre todo, no permitáis nunca que nadie os diga que nada es para siempre, porque muchas cosas pueden ser para siempre. La familia es para siempre, los amigos son para siempre y vosotros vais a estar siempre..."agregó entre lágrimas.

Lo cierto es que, pese a su evidente acercamiento, ninguno de los dos confirmó en qué punto estaba su relación, incluso varios medios especularon que podría ser abierta, hecho que Yatra negó cuando le preguntaron. Pese a esto, ellos siempre han puesto por delante que se quieren "muchísimo".