Fran Rivera desvela el sexo del bebé que espera con Lourdes Montes

Fran Rivera y Lourdes Montes atraviesan uno de los momentos más dulces de su vida. Los dos esperan la llegada de un nuevo bebé a la familia, que se convertirá en su tercer hijo en común y el cuarto para el torero, que tiene una hija, Cayetana, fruto de su matrimonio anterior con Cayetana Martínez de Irujo.

“Me hace mucha ilusión compartir con vosotros, que si todo va bien, en primavera seremos uno más”, escribió el feliz matrimonio en sus redes sociales, sorprendiendo a buena parte de la opinión pública por su decisión de no vender a una revista la exclusiva del embarazo.

Haciendo una vez más gala de su generosidad, Francisco Rivera ha intervenido en directo en el programa de Televisión Española “D’Corazón” para desvelar no solo cómo se encuentra su mujer y el bebé que esperan, sino el sexo de la criatura o cuándo se espera que Montes salga de cuentas.

“El embarazo va muy bien, todo perfecto”, ha comenzado explicando el torero, que añade: “Otro trianero al mundo. Es para Semana Santa”. De este modo, se confirma que Fran Rivera y Lourdes Montes tendrán otro niño, una feliz noticia para ellos en uno de sus mejores momentos en lo que a lo personal se refiere.

Fran Rivera Gtres

Eso sí, el diestro ha preferido morderse la lengua en lo a nombres respecta. Él y Montes siguen pensando cómo llamar al bebé, y de momento no lo tienen muy claro. Lo harán saber cuando la decisión esté tomada. “De nombres todavía estamos un poco indecisos, entonces no me voy a aventurar a decir nada y no quiero meter la pata”, comenta Rivera.

Una cuestión sobre la que Montes si fue más lanzada y dio algunas pistas a través de sus redes sociales: “Si es niña me gustan África y Catalina, si es niño Marcos o Nicolás”.

Adiós a los ruedos

Otra de las razones por las que la familia Rivera ha sido protagonista en los últimos días es la retirada de Cayetano Rivera de las plazas de todos. El diestro se cortará la coleta en 2025, “un año muy especial para mí” porque “se cumplen 100 años desde que mi bisabuelo, Cayetano Ordóñez, daba comienzo a mi dinastía. También se cumplen 20 años desde que yo comencé en el mundo del toro. Siento que es el momento de decir adiós”.

Cayetano Rivera en La Maestranza de Sevilla el 16 de abril GTRES

Una decisión un tanto agridulce para su hermano Fran. “Como hermano es muy buena noticia, pero como aficionado una pena porque se va un torero muy bueno”, lamentó públicamente el maestro.