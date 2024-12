Cayetano Rivera SL, un torero puesto en los negocios

Cayetano Rivera Ordóñez anunciaba el pasado fin de semana su retirada de los ruedos. Bajo el título «Último baile», confirmó su despedida de las plazas tras 30 años en el mundo de toreo y 48 años cumplidos. El menor de los Rivera Ordóñez llega a la retirada en un momento dulce en su vida personal, al menos en lo sentimental. Mantiene una relación desde hace casi dos años con Maria Cerqueira Gomes, una conocida periodista portuguesa de 39 años. Comenzó su romance poco después de romper 7 años de matrimonio con la presentadora y modelo Eva González, con la que tiene un hijo en común, Cayetano. Precisamente hace unos días, el portal «Vanitatis» anunciaba el acuerdo entre él y su expareja para resolver el único fleco que les unía tras el divorcio. Se trata de una finca que la pareja habría comprado en común en mayo de 2022, unos meses antes de separarse, en Mairena del Alcor (Sevilla), la localidad natal de Eva González. Concretamente, se trata de un terreno de 1.000 metros cuadrados de uso residencial que el matrimonio compró al 50% con la intención de construir allí una vivienda. Ahora, el torero habría vendido a la presentadora de «La Voz» su parte de la finca, rompiendo así con el último nexo económico que le unía a su exmujer y madre de su hijo.

Cayetano llega a su «último baile» con los deberes hechos. En sus treinta años como figura del toreo ha sabido preparar su salida invirtiendo buena parte de su patrimonio en negocios que nada tienen que ver con el mundo del toro. Rivera es socio en Ribasagac SL, una empresa radicada en Las Palmas y creada en 2010 junto a otro socio y dedicada a la intermediación en el comercio de pescados y mariscos. La sociedad pertenece a Mitraditi SL, la matriz empresarial a través de la que el diestro ha patentado dos marcas comerciales con su nombre y dos logos diferentes.

Cayetano Rivera triunfa en Colombia en su 47 cumpleaños Gtres

Sin embargo, la empresa registró en 2023 pérdidas de 304,47 euros, una cantidad pobre teniendo en cuenta que la cifra de negocio fue de cero euros. A pesar de ello, la sociedad mantiene 61.000 en activos.

Es también administrador solidario de Kara Flights SL, dedicada a la explotación de equipamientos culturales y la gestión de museos. Relacionadas con la inversión inmobiliaria son sus sociedades Inversiones Tajomar SL y Kara Real Estate Premiun SL. Radicadas en Puerto Banús (Marbella), son un negocio rentable para el diestro, especialmente la última, que superó los 120.000 euros de beneficio en el último ejercicio registrado.

Fran y Cayetano, socios

Desde 2012, además, Cayetano es socio junto a su hermano Francisco Rivera en Recreo Museo SL, la sociedad que gestiona el Museo Antonio Ordóñez en la localidad de Ronda. Pese a que los Rivera no son muy dados a rendir cuentas, definitivamente el museo no es su mejor negocio. Sus últimos números presentados, relativos al ejercicio 2016, revelaban unos exiguos beneficios de 6.500 euros. La recogida de chatarra y su posterior reciclado, sin embargo, es un sector en el que las cosas van mucho mejor al hijo de Paquirri. Cayetano participa en el negocio de las recuperaciones a través de las empresas Inglés Steel y Steel Suply.