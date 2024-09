Francisco Rivera y Lourdes Montes anuncian que serán padres de nuevo

La feliz noticia llega después de once años de matrimonio de aparente felicidad. Lourdes Montes, de 40 años, y Francisco Rivera, de 50, serán padres de nuevo de un bebé que llegará en primavera. Han querido transmitirlo ellos mismos a través de sus perfiles públicos: "Me hace mucha ilusión compartir con vosotros, que si todo va bien, en primavera seremos uno más". Junto a estas palabras, han publicado una fotografía de ellos en blanco y negro en la que aparecen abrazados a sus niños, Carmen, de ocho años, y Curro, de cinco.

La pareja aparece en la instantánea con un atuendo similar: un pantalón vaquero y una camisa blanca. También Curro lleva vaquero y una camiseta de manga corta. Por su parte, su hermana, abrazada a su padre, luce un vestido blanco corto. Cayetana Rivera no está presente en la imagen, pero sí en las palabras de la futura madre. "La familia crece. Cuatro hermanos. Familia numerosa", ha escrito junto a un corazón rojo.

El diestro ha compartido la misma instantánea sin escatimar felicidad: "Quiero daros una maravillosa noticia. Si Dios quiere en primavera seremos uno más en la familia". No ha podido evitar un comentario sarcástico al reparar en su edad. "A estas alturas voy a ser Papuchi", lo que no impide que reciba su nueva paternidad con "una ilusión muy grande" y como "un regalo".

El torero y la diseñadora contrajeron matrimonio el 14 de septiembre de 2023, en Ronda (Málaga), un lugar emblemático, puesto que en su plaza se esparcieron las cenizas del abuelo Antonio Ordóñez. En la ceremonia su hija Cayetana, que entonces tenía trece años, ejerció como madrina. La pareja se casó por lo civil, pues el diestro no había obtenido la nulidad eclesiástica de su primer matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo.

Francisco Rivera y Lourdes Montes en la Feria de Abril de Sevilla Gtres

Durante estos once años, el diestro, a pesar del celo que mantiene en su vida privada, ha expresado en diferentes ocasiones que sigue “loco de amor” por Lourdes. Se conocieron, a través de amigos comunes, en una caseta de la Feria de Abril de 2011 entre rebujitos y platos de jamón ibérico. "No fue un flechazo inmediato, al menos por mi parte. De hecho, Fran tuvo que insistir mucho y tardó tres meses en convencerme de que empezara a hacerle caso. Yo no me fiaba mucho, la verdad. Después no pude estar más convencida de mi relación con él". Dos años después de su primer encuentro, llegó la pedida de mano en la azotea de su casa sevillana.