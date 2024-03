Frank Cuesta al borde de la muerte por el ataque de una rana venenosa

Hace unas semanas, Frank Cuesta se hizo viral tras subir imágenes del fuerte que golpe que recibió por parte de un ciervo en su "santuario" de Tailandia. Un mal movimiento del creador de contenido hizo que el animal se pusiera nervioso y le embistiera con sus cuernos. ''La naturaleza es muy bonita, pero es dura, es injusta, es jodida a veces", explicó Cuesta en un vídeo de Youtube.

Las imágenes no tardaron en convertirse en virales. Ahora, tras varios días sin subir contenido en su plataforma, el creador de contenido ha compartido el nuevo susto que ha sufrido. ''Perdonad que no haya contestado estos últimos tres días a tanto subnormal... es que me estaban intentando llevar al otro barrio... pero parece que de momento... NO!!!''. Poco después explicaba en un vídeo que había tenido que permanecer ingresado en el hospital durante varios días: ''Me podría haber muerto perfectamente de una manera silenciosa (...) Me tuvieron que limpiar la sangre, todo. He tenido un envenenamiento masivo con una infección brutal en los riñones, el hígado, el bazo inflamadísimo...''. Cuesta relataba como cuando estaba limpiando la zona de refugio habitada por ranas dardo, era atacado por una de ellas. ''Yo no contaba con que allí había hormigas rojas, arañas... y estas ranas han tenido que estar comiendo. Al yo manipularlas pensando que no tendrían el veneno... yo esa noche me empecé a sentir mal, muchísima fiebre (...)''.'Entré en una especie de coma muy raro (cuando llegó al hospital). Toda la noche estuvieron limpiándome (...) Han sido dos días jodidos, yo no había sentido esa sensación nunca'', ha reconocido en el vídeo.

La última experiencia ha servido a Fran Cuesta para darse cuenta de que necesita ayuda en el refugio y así lo ha pedido: ''Necesito gente que esté aquí en el refugio (...) Yo creé este santuario para dar libertad a animales, para darles una vida y me he dado cuenta de que yo no tengo vida y de que no hay nadie que pueda continuar con esto si a mí me pasa algo''.