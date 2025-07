La Fresería, cómo unos treintañeros consiguieron millones de «likes» y diez millones al año

La revolución de las fresas y el nuevo concepto de postre tiene nombre: La Fresería, uno de los fenómenos gastronómicos más virales del momento que se encuentra en pleno proceso de expansión por el mundo. Fue en 2022 cuando Gonzalo Barreno y Alejandro Fernández abrieron el primer local de La Fresería en el Mercado de Antón Martín, una apuesta arriesgada que ha tenido un éxito sin precedentes. Después de una visita al Borough Market de Londres, en el que vieron las colas kilométricas que hacía la gente por comprar fresas con chocolate, ambos apostaron por traer este concepto a nuestro país y potenciar el producto español. «Le damos un toque más gourmet, bajamos los precios y abrimos La Fresería. Nuestra sorpresa fue que el primer día las colas eran inmensas, más de tres horas de esperar», explica Alejandro Fernández a LA RAZÓN.

En tres años, La Fresería cuenta con más de 22 locales abiertos. «Nuestra idea es poder terminar este año con 35 negocios en España. Vamos a abrir nuestra primera tienda en Portugal en Aveiro, en una ciudad intermedia del país. Desembarcaremos próximamente en el mercado francés el próximo mes de octubre en París. Da un poco de vértigo porque jugamos con una idea tan nacional de producto «made in Spain», pero vamos a seguir llevando al extranjero el producto español. Es una gran inversión económica y una apuesta por seguir potenciando el consumo de fresas nacionales de España. Nos dio un poco de apuro saber que somos unos de los grandes productores de fresas a nivel europeo y nosotros, como españoles, compramos la peores del mundo», reconoce Fernández.

La Fresería abrió sus puertas con 2 trabajadores y hoy son más de 50 en estructura y 400 empleados en franquicia. Cada día venden más de 500 kilos de fresas y superan los más de 7 millones de facturación anual. «Esperamos terminar el 2025 con más de 10 millones de euros de facturación», declara.

El negocio acaba de entrar en el TOP 40 de marcas más influyentes por IAB Spain, la mayor autoridad mundial del marketing digital y publicidad. Para los dueños, entrar en esta lista ha sido un sueño y se traduce como toda una declaración de intenciones: consolidar La Fresería como un producto que ha llegado para quedarse y que puede conquistar el mundo. Como Alejandro Fernández explica a este periódico, el 80 por ciento del éxito de La Fresería procede de las redes sociales. El negocio, nada más abrir sus puertas, se convirtió en viral gracias a una gran estrategia de marketing. «Para nosotros es un lujo que podamos abrir hoy porque hace 20 años no habría tenido este éxito y es gracias a las redes, que juegan un papel fundamental», señala a este periódico.

Una experiencia única

Según Alejandro Fernández, además de las redes y el producto «made in Spain», el secreto del éxito de La Fresería reside en la experiencia. «Hemos centrado mucho nuestro valor en el usuario, en darle una experiencia diferente y particular. Cuidamos cada detalle para que la experiencia sea única y que se recuerde». En pleno proceso de expansión, se encuentran inmersos en la apertura de su próximo negocio viral. Aunque aún no puede desvelar nada, será un producto salado, «take away y bastante novedoso».