La frialdad extrema de Rosa Benito con Amador Mohedano

Amador Mohedano lleva años queriendo acercar posturas con su exmujer, pero Rosa Benito no hace más que marcar distancias. Es entendible, pues después de toda una vida juntos, tienen muchos episodios en su vida cargados de dolor y cierto rencor. Cuando ella salió de ‘Supervivientes’ descubrió una vida que le sedujo, como estrella de su propia vida y no tanto a la sombra de su cuñada, Rocío Jurado, por la que siempre expresa su devoción. No tanto hacia su marido, quien le ha dado mucho sufrimiento al no valorarla a tiempo antes de perderla.

“Ahora tarde…” le cantaría la colaboradora al padre de sus hijos, que tras disfrutar al máximo de su soltería y poner en jaque la vida de su exmujer, quiere recuperarla a toda costa. Lo tiene complicado, pues lleva ocho meses sin posibilidad de llamarla por teléfono o enviarle un mensaje de texto. Está bloqueado en todas partes, pues Rosa ha terminado muy harta de sus movimientos. Ahora bien, sobre el motivo que le habría empujado a tan drástica decisión sigue habiendo cierto desconcierto, pues las explicaciones de él no convencen a todos.

Rosa Benito, muy fría con Amador Mohedano

Rosa no quiere saber nada más de su exmarido. Así de claro lo ha dejado ya en público y también en privado a él mismo, a quien le bloqueó para limitar sus interacciones. Fue hace ocho meses y él mantiene que fue porque habló mal de ella en público y se enfadó. Algo extraño, pues no se recuerdan por la fecha estas declaraciones que podrían molestarle. Pero sí coincide en el tiempo exactamente con la venta de su parte de la finca de Los Naranjos, esa que heredó a medias con su hermana Gloria y que Hacienda le arrebató como pago de sus deudas. Él niega que eso tenga que ver, aunque en ‘De viernes’ insistieron mucho.

Ahora, al ser preguntada al respecto, Rosa Benito guarda silencio. No está dispuesta a alimentar la maquinaria de la polémica. Sabe que responder a Amador Mohedano implica una posible réplica la semana que viene en un plató de televisión o en plena calle a los micrófonos de los reporteros. Esos a los que la colaboradora ha ignorado por completo al ser cuestionada sobre las declaraciones de su exmarido: “No voy a decir nada”, se limitaba a contestar, marcando distancia con el pasado y mirando firmemente al futuro con optimismo y renovadas fuerzas. Y es que ella ya confesó haber transitado sus propios infiernos y que el hecho de que su ex le eche de menos es simplemente el pago que debe realizar por sus errores.

Rosa Benito De viernes

El arrepentimiento de Amador Mohedano

“Hace mucho que no hablo con ella. Parece que es mejor estar apartado el uno del otro. Decidió bloquearme del teléfono”, se quejaba Amador Mohedano el pasado fin de semana. Decía que era imposible ponerse en contacto con ella “incluso en fechas señaladas”, pues el bloqueo era definitivo y no le levantaban el castigo. Estaba apenado, pues siempre ha considerado a Rosa Benito la mujer de su vida, la que más alegrías le ha dado siempre. No lo valoró en su día y se dejó seducir por lo nuevo, no respetando lo que le esperaba en casa.

Ha pasado mucho tiempo y él teme que el rencor no pueda dejarles retomar su relación, aunque sea exclusivamente amistosa. Lo pasó fatal tras separarse de ella, incluso se plateó el suicidio, pero confía en que el tiempo juegue a su favor y pueda volver a demostrarle que es merecedor de poder mandar ciertos mensajes o hacer llamadas en días clave. Por ahora no es así. Rosa Benito no quiere saber nada de Amador Mohedano, quedándose muda cuando le preguntan por él. Ha puesto un límite que no quiere atravesar y esto deja a su ex muy lejos de ella, también de más posibles polémicas que harían más daño del estrictamente necesario.