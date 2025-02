Nuevos datos sobre los informes médicos de la hija de Anabel Pantoja: "Hay niveles que están altos"

Todos los ojos siguen puestos en Anabel Pantoja y David Rodríguez tres semanas después de hacerse público que estaban siendo investigados por las lesiones que presentaba su hija y que la llevaron a permanecer ingresada en el hospital. La presión mediática empieza a hastiar a los padres, especialmente a la influencer, que mostró su peor cara con la prensa este miércoles en el aeropuerto de Sevilla, donde aterrizó desde Canarias para poner rumbo a Córdoba.

Gema López ha explicado en el programa “Espejo público” los detalles de la visita de Pantoja y Rodríguez a la ciudad andaluza. Además de atender los compromisos profesionales del fisioterapeuta, también pretenden solicitar allí nuevos informes médicos sobre su hija que puedan ayudarles a conseguir una sentencia favorable si la investigación terminara en un juicio, un escenario que la periodista vislumbra cada vez más cerca.

“Hay muchas posibilidades de que se llegue a juicio”, ha declarado López, que también ha desvelado algunos detalles sobre la estrategia de defensa que adoptarían los abogados de Pantoja y Rodríguez llegado el caso: “Ellos quieren demostrar que, antes del supuesto zarandeo, porque no se ha podido demostrar todavía que hubiera zarandeo, la niña ya había sufrido una crisis”.

Su paso por Córdoba estará marcado por diferentes visitas médicas con el objetivo de “averiguar el motivo de la crisis, certificar que esa crisis se produjo y buscar un posible medicamento”. Según Gema López, Anabel Pantoja y David Rodríguez están dispuestos a demostrar esta versión, y “para eso, van a aportar analíticas en las que, no quiero entrar en detalles, pero hay ciertos niveles que están altos. Aquí me voy a quedar”, recalca la periodista, que no quiere profundizar en su información para proteger a la menor.

Gema López en "Espejo público" Atresmedia

Insiste la copresentadora de “Espejo público” en que en Córdoba “se van a hacer nuevos informes médicos”, siendo esta la razón por la que Anabel Pantoja y Alma han acompañado a David Rodríguez en su nuevo viaje a la ciudad con la mezquita más famosa de Andalucía.