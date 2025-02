El gran secreto de David Rodríguez, pareja de Anabel Pantoja: "Como lo cuente, se cae España"

Con todos los ojos puestos en la investigación sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez por las lesiones de su hija Alma, las tertulias de crónica social aprovechan el tirón para poner sobre la mesa asuntos más baladíes que afectan a la pareja. Uno de ellos es la supuesta mala relación que habría entre Isabel Pantoja y el fisioterapeuta, tan nefasta que la tonadillera estaría haciendo todo lo que está en su mano para echarlo de la vida de su sobrina.

“Es que todo el mundo del entorno de Anabel lo quiere fuera de la vida de Anabel”, ha expresado el periodista Antonio Rossi en el programa “Vamos a ver”. Añade, además, que se estaría intentado aprovechar la investigación en curso para vilipendiar su nombre, recordando errores del pasado -su infidelidad a su pareja- para cuestionarlo todavía más ante la opinión pública: “Con todo el mundo enfocándole a él, porque parece que Anabel no está investigada pero sí está investigada, lo focalizan y quieren cargárselo, y se agarra (Isabel Pantoja) a lo que tuvo (la deslealtad)”.

Ha sido entonces cuando el presentador Joaquín Prat ha dejado caer que David Rodríguez guarda un potente secreto sobre su mala relación con Isabel Pantoja y su hermano Agustín. Un secreto que, de hacerse público, cambiaría la historia tal y como el público la conoce y dejaría en muy mal lugar a la tonadillera.

David Rodríguez y Anabel Pantoja Gtres

“Como cuente David el motivo por el que rompió con Isabel Pantoja y el tito Agustín se cae España”, advertía Prat, dejando atónitos a los colaboradores y a los televidentes. “O sea, que tampoco le presionen mucho, que tampoco le tiren mucho de la lengua, a ver si va a terminar hablando”, ha recalcado el conductor del matinal de Telecinco, arrojando así la duda sobre la cantante.

Nuevos informes de Alma

Paralelamente a la emisión de “Vamos a ver”, Gema López ha explicado en el programa “Espejo público” los detalles de la visita de Pantoja y Rodríguez a Córdoba. Además de atender los compromisos profesionales del fisioterapeuta, también pretenden solicitar allí nuevos informes médicos sobre su hija que puedan ayudarles a conseguir una sentencia favorable si la investigación terminara en un juicio, un escenario que la periodista vislumbra cada vez más cerca.

“Hay muchas posibilidades de que se llegue a juicio”, ha declarado López, que también ha desvelado algunos detalles sobre la estrategia de defensa que adoptarían los abogados de Pantoja y Rodríguez llegado el caso: “Ellos quieren demostrar que, antes del supuesto zarandeo, porque no se ha podido demostrar todavía que hubiera zarandeo, la niña ya había sufrido una crisis”.

Su paso por Córdoba estará marcado por diferentes visitas médicas con el objetivo de “averiguar el motivo de la crisis, certificar que esa crisis se produjo y buscar un posible medicamento”. Según Gema López, Anabel Pantoja y David Rodríguez están dispuestos a demostrar esta versión, y “para eso, van a aportar analíticas en las que, no quiero entrar en detalles, pero hay ciertos niveles que están altos. Aquí me voy a quedar”, recalca la periodista, que no quiere profundizar en su información para proteger a la menor.