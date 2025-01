Furibundos ataques contra la exmujer de Frank Cuesta, ajena a la enfermedad de su exmarido

Las redes sociales se llenan de furibundos ataques contra Yuyee, la exmujer de Frank Cuesta, por el desinterés que demuestra hacia el padre de sus hijos, que en estos días sigue un tratamiento contra el cáncer que padece.

Unida a otra mujer, Cris, lleva una vida de millonaria, se ha distanciado de sus hijos, que se posiciona al lado de su padre y no quieren saber nada de su madre, y le hace la vida imposible a su exmarido.

Entre otros mensajes podemos leer los siguientes: “Has elegido el dinero antes que a tus hijos”, “tu familia verdadera se olvidó de ti y me alegro”, “eres cruel con Frank, no tienes corazón”, “no te mereces nada en esta vida”, “cómo te atreviste a robarle el santuario a Frank” o “te dedicas a viajar con el dinero de otros”.

Este último se refiere a las carísimas vacaciones de Yuyee y su novia a Palaos, una zona de la Micronesia con más de trescientas islas, que está calificado como uno de los mejores lugares del mundo para practicar el buceo.

Tras su ruptura con Cuesta, ella se quedó con el santuario de animales del popular personaje televisivo, conocido popularmente como Frank de la Jungla, y este no tuvo más remedio que recuperarlo mediante le pago de una importante cantidad de dinero.

Yuyee quizá no recuerda el dineral que su exmarido se gastó cuando ella estaba detenida por un asunto relacionado con el tráfico de drogas para que su vida en prisión fuera más placentera, alejándola de los peligros carcelarios.

En su entorno se comenta que “la mano que mece la cuna” contra Frank es la misma pareja de su ex, Cris, que tiene poderosos contactos de alto nivel en Tailandia.