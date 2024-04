García Montes, abogado de Rafael Amargo se pronuncia sobre errores en el caso: "Voy a detener a un señor y luego cojo pruebas, es al revés"

El artista Rafael Amargo hace frente a uno de sus momentos más complicados. Este lunes ha comenzado el juicio contra el bailaor por pertenecer supuestamente a una banda criminal que traficaba con estupefacientes, una acusación por la que podría hacer frente a nueve años de prisión.

Rafael Amargo cumple prisión provisional desde el pasado mes de noviembre, tras faltar en reiteradas ocasiones a firmar las comparecencias quincenales ante el juzgado, medida preventiva que se le exigió hasta que tuviera lugar el juicio. La espera ha llegado a su fin y esta semana tendrá lugar el proceso que determinará si el artista es culpable de los cargos. En la tarde del lunes 8 de abril, su abogado, Marco García Montes, se ha presentado en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco para detallar algunos errores que se han cometido durante el proceso y que espera que salga absuelto de todos los cargos.

En esta primera jornada el agente encargado de la instrucción ha asegurado que la cantidad de sustancias que se encontraban en su poder eran demasiadas como para que fuera para consumo propio, lo que sostenía la defensa. Aunque la declaración del acusado está prevista para el próximo viernes, García Montes ya se ha pronunciado en los medio para explicar más sobre el proceso y los motivos que le ha llevado a que su cliente sea el último en declarar: “Es lo que razonablemente tiene que hacerse porque así, al declarar en último lugar se examinan todas las pruebas que se han practicado en el juicio”, comenzaba señalando en el programa de Ana Rosa antes de que la presentadora le preguntara por un incidente que habría tenido esta mañana con la policía: “Con la policía no pasa nada, les pasa a ellos conmigo”, se defiende de este modo el abogado de Rafael Amargo. “Cuando la policía dice en el atestado que el punto de inflexión es el teléfono de su mujer, Luciana, y que ella trafica con drogas cuando él está en Barcelona y luego no le han imputado nada, algo falla”. Y es que la acusación de pertenencia a un grupo criminal no estaría fundamentada en ninguna de las pruebas que se han presentado, según ha relatado el propio abogado: “Cuando dicen que hay un grupo criminal y resulta que el fiscal no acusa de grupo criminal”.

Según las declaraciones de García Montes, el proceso se ha llevado mal desde el inicio: “El proceso penal prohíbe y prescribe la investigación prospectiva. Voy a detener a un señor y luego cojo pruebas, es al revés. Y esto es lo que ha pasado en este procedimiento. Han hecho, en mi opinión, muy mal la investigación”, declaraba en el programa de Telecinco. Respecto al hecho de que el bailaor no se presentara en el juzgado para firmar, resalta que “la persona que no se presenta hace cinco meses y la persona de ahora ha cambiado radicalmente. Tenía dependencias entonces, tenía que asumir las dependencias y yo creo que no entendió nada de lo que estaba pasando”, indicó su abogado.

El culmen del proceso, para Marco García, llega con el registro que se realizó en la residencia del cantante: “Se hace un registro en el que el abogado no está presente y solo hay cinco firmas de los siete policías”, por lo que han pedido la nulidad de ese registro