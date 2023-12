Gema Aldón, destrozada, se convierte en el Grinch para estas fiestas

Este 2023 pone la guinda con la última gran ruptura de famosos que nadie se esperaba. Gema Aldón y su ahora expareja Andrés no estaban pasando por el mejor de sus momentos, pero la hija de Ana María Aldón no esperaba que el año se terminara de esta manera, diciendo adiós a un hombre por el que “lo daba todo”.

Ha sido mediante un directo que ha durado más de cuatro horas donde Gema Aldón ha transmitido la noticia de su reciente ruptura que ha sacado a relucir su lado más Grinch para estas fiestas: “Ojalá jamás sea navidad. No quiero nunca más que sea Navidad. Si por mi fuera entraba mañana mi hija en el colegio”.

“La vida da muchas vueltas, no te puedes encerrar a llorar por una sola persona cuando no sabes lo que puede pasar mañana. Aunque esto duele lo más grande. Hay que dejar que pase el tiempo. Llevo intentando remontar dos o tres semanas. Ahora tengo que dejar que la vida siga su curso. No vale aguantar algo que a ti te está haciendo sufrir”, reflexionaba junto a sus seguidores.

Y es que, no ha querido contar los motivos de su dura ruptura, pero se pueden descartar la existencia de terceras personas o los celos: “No me han puesto los cuernos creo yo (...) Soy tan egocéntrica que creo que no hay nadie mejor que yo, así que celosa no soy”.

Aunque sus seguidores trataban de consolarla y reconducir el tema hacia algo más alegre, ella volvía una y otra vez a lo mismo: “Si me hubiera cogido a mitad de año digo pues mira, pero es que se termina el año”, relataba sobre la mala fecha en la que había tenido lugar esta ruptura.

“Cuesta mucho... pero bueno, hay que pensar que no todos los hombres son iguales. Hay gente que sí valora lo que le das. Pero bueno, los sentimientos pueden cambiar de un día para otro”, terminaba relatando sobre el cambio de la manera de sentir de las personas en una relación.

Gema Aldón junto a su novio y su hija GTRES

Durante mucho tiempo Gema Aldón mostraba sin tapujos el gran afecto que sentía por Andrés y no dudaba en contar los planes de futuro que ella ya se había encargado de dar forma: “Estoy enamorada de nuestros sueños, de haber planeado una vida juntos, de encontrar todo en ti así como tú encuentras todo en mi, de las dulces miradas que me das, de tus cálidos abrazos, del 'Buenos días amor' que siempre sueles decirme al despertar, del buen equipo que tú y yo hemos formado. Estoy enamorada de tu locura, de lo mucho que me haces reír, de tus bromas sin gracias y también de aquellas que logran hacerme llorar por tanta felicidad”, llegaba a decir sobre lo especial que había sido para ella.