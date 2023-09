Gema Aldón comienza a vender contenido erótico por Internet: "Me encanta mi cuerpo"

Revolución en la familia de Ana María Aldón. Si hace unos pocos días se daba a conocer que la diseñadora se casará con su novio Eladio después de que este le pidiera matrimonio en pleno directo del programa "Fiesta", ahora ha sido Gema Aldón la que ha dirigido el foco hacia ella misma tras un picante anuncio en sus redes sociales. Siguiendo el ejemplo de otros tantos famosos que quieren ganar algo de dinero extra, la antigua concursante de "Supervivientes" ha comenzado a vender contenido erótico a través de Internet.

“Me encanta la persona que soy ahora. Me encanta el físico que tengo y me parecía imposible que eso sucediera, por el TCA tan grave que arrastraba durante tantos años…

Pero todo acaba y después de la tormenta siempre llega la calma”, comienza anunciado la hija de Ana María Aldón ante sus más de 20.000 seguidores de Instagram.

Gema celebra que, ahora, “mirarme en el espejo no es ningún problema, al contrario, no puedo pasar por uno y no echarme el vistazo”, y explica que “el peso que antes me atemorizaba tanto, se volvió mi gran aliado. Me costó mucho trabajo reconciliarme conmigo misma y entender el valor que realmente tiene la comida…”.

La hermana del pequeño José María, el hijo que tuvieron Ana María Aldón y José Ortega Cano, recalca lo orgullosa que se siente de su cuerpo, lo “fantástica” que se percibe a sí misma y la confianza que ha ganado en los últimos meses, todo para terminar anunciando: “Dicho todo esto, estoy encantada de invitaros a mi página de OnlyFans”.

Se trata de una plataforma a la que acuden muchos rostros conocidos para vender contenido exclusivo a los usuarios que se suscriban. Las publicaciones suelen ser de tipo erótico, y ya son varios los rostros conocidos que incrementan sus ganacias a cambio de subir la temperatura de Internet. Jacobo Ostos, Adrián Rodríguez, Rosario Mohedano, Alberto Santana o la Mala Rodríguez son solo unos pocos de los nombres que ya se han apuntado a este picante negocio.