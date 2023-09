Gloria Camila da un golpe sobre la mesa y carga contra Ana María Aldón: “Hemos hemos recibido ataques”

“Que sean muy felices y que coman perdices… Que sea muy feliz y que no jodan a los demás”. Estas fueron las palabras con las que Gloria Camila reaccionó a la futura boda de Ana María Aldón, la exmujer de su padre, con Eladio, el hombre con el que sale desde hace varios meses. La aludida se tomó estas declaraciones como un ataque y no tardó en responder desde el sillón del programa en el que colabora.

“Yo con el padre de mi hijo me llevo estupendamente y no hay ningún problema, Gloria y yo tuvimos un encuentro hace unos meses y nos saludamos, estaba mi hijo delante y nos comportamos de manera cordial, no soy yo precisamente la que está jodiendo, yo lo que estoy siendo es prudente”, comentó la diseñadora en “Fiesta”.

Ante la polémica suscitada, Gloria Camila ha dado un golpe sobre la mesa y ha querido salir del paso asegurando que sus palabras no iban dirigidas, en concreto, a Ana María Aldón, sino “a todo el mundo”. “Cuando deseo la felicidad, se la deseo a todo el mundo en general, no en especifico a nadie. Lo que digo es: ‘Que todos sean felices y que no jodan a los demás’. Yo nunca he dicho nada y siempre me voy a mantener al margen. De hecho, siempre he intentado suavizar las cosas”, explica la influencer en su cuenta oficial de Instagram.

Ortega Cano y Gloria Camila GTRES

A pesar de este tono conciliador, Gloria Camila no pierde la oportunidad de cargar contra Ana María Aldón y su familia, a quienes acusa de haber atacado a los suyos. “Nosotros, por otra parte, sí hemos recibido ataques e insultos. Nosotros nunca hemos dicho nada y simplemente dije que ojalá todo el mundo sea tan feliz que no tenga que joder a nadie”, recalca la joven en sus redes sociales.

Gloria Camila parece referirse a las diferentes entrevistas que ha concedido Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón, y en las que no ha tenido miramientos a la hora de despacharse a gusto contra la familia de su hermano pequeño.

El argumento de “Dallas” se queda en nada al lado de las polémicas que sacuden al clan desde hace años…