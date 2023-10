Gemma Cuervo añora a su marido, Fernando Guillén: "Le recuerdo con todo mi amor"

Su debut como tiktoker está resultando un rotundo éxito. En su primer vídeo colgado en la red social, la actriz Gemma Cuervo (87 años) lleva cuatro millones de visualizaciones y veinte mil comentarios, además de un millón de “me gustas”. Además, hablamos con la intérprete sobre el décimo aniversario de la muerte de su marido, Fernando Guillén.



Pregunta: ¿Qué tiene de especial ese vídeo para llamar tanto la atención?



Respuesta: Quizá mi naturalidad, mi sinceridad y que transmito mi vida sencilla, la dignidad, mis quehaceres cotidianos… y que debo caer bien a la gente, son muchos años de profesión y creo que he dejado un buen recuerdo en el público.



P: Habla en pasado. ¿Se ha retirado?



R: No, ahora llevo una temporadita de descanso, y muy centrada en esto del TikTok, que me parece muy divertido. Fue a mi manager al que se le ocurrió que hiciera esto, y estoy muy contenta. Mira, le agradezco a la vida que gozo de buena salud, que me tenga como una moza. Soy una mozuela ja, ja, ja.



P: ¿Le gustaría reencontrarse con sus antiguos compañeros de “Aquí no hay quien viva” en “La que se avecina”?



R: Claro, si me buscan un buen papel iría con los ojos cerrados. Echo mucho de menos a todos esos compañeros, son extraordinarios.



P: Dos de sus hijos, Cayetana y Fernando Guillen Cuervo, han seguido sus pasos en el mundo de la interpretación. Sería fabuloso ver a los tres sobre el mismo escenario.



R: Ya me gustaría, pero ellos están embarcados en sus propios proyectos.



P: Están muy unidos…



R: Muchísimo. Nuestra familia es una piña.

Gemma Cuervo Telecinco



P: ¿De qué presume Gemma Cuervo?



R: De ser una buena persona.



P: Ahora se cumplen diez años del fallecimiento de su marido, el gran actor Fernando Guillen. ¿Cómo le recuerda?



R: Con todo mi amor. También era muy buena persona, un gran marido y un hombre estupendo. Me dejó una pena enorme al morirse. No me he vuelto a enamorar, estoy solita, y mis grandes amores son mis tres hijos y mis nietos.