Genoveva Casanova se pronuncia sobre el enfrentamiento de Cayetano Martínez de Irujo con sus hermanos

Genoveva Casanova ha reaparecido este jueves públicamente y para realizar un show cooking junto al chef Alfonso Castellano de la mano de LG. La mexicana fue la primera expulsada de esta última edición de "Masterchef Celebrity", reality en el que ha hecho muy buenas amistades, como es el caso de Jesulín de Ubrique. La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo no pudo asistir a la reunión de Ambiciones de los participantes del talent culinario pero, como ella misma ha desvelado, sus compañeros no pararon de enviarle mensajes de cariño durante toda la velada.

Recuperada de la embolia pulmonar, Genoveva ha confesado que se encuentra "mucho mejor, mil veces mejor" a pesar de que "me ha costado un montón, fue un sustazo... te hace plantearte muchas cosas, siento que soy muy diferente ahora, me siento más tranquila con el mundo, me siento menos angustiada de lo que pase, ahora relativizo más". Su exmarido, Cayetano, estuvo muy pendiente de ella, tal y como ella misma ha desvelado, muy agradecida por la buena relación que mantienen: "Estuvo súper pendiente, estuvo todos los días en el hospital, se encargó de solucionar todo".

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo con sus hijos, Amina y Luis, y Bárbara Mirjan Gtres

Cuando llegó al hospital, la mexicana "tenía un infarto pulmonar y eso me dolía muchísimo, ahí estaba más angustiada y eso fue provocada por el trombo". Pero Genoveva ha querido recalcar que no es por haber llevado una mala vida y que está deseando salir más de fiesta y un novio. Aprovechando su intervención con los medios, la empresaria no ha dudado en pedirle a los periodistas que le busquen una pareja: "Encontrarme a alguien que llevo casi ocho años sola". Y es que, como ella misma ha señalado," he conocido a gente" pero no ha encontrado a esa persona con la que "nos queramos de verdad y eso me cuesta mucho trabajo".

Genoveva también ha tenido para hablar sobre Bárbara Mirjan, actual pareja de Cayetano Martínez de Irujo. La mexicana solo tiene buenas palabras para ella, asegurando que "me llevo súper bien". "El hecho de entender que cada una tiene su sitio y que nadie está interesado en el sitio de la otra persona, respeto que se quieran, es más, me parece maravilloso" desvela la empresaria.

Antes de terminar su intervención, Genoveva también se ha pronunciado sobre el enfrentamiento entre Cayetano y los otros hijos de la duquesa de Alba. Sobre esto, la mexicana ha sido muy tajante: "Yo no me meto nunca entre hermanos, respeto muchísimo, los hermanos siempre tienen discusiones, luego se arreglan y vuelven a discutir". "Mi lugar es respetar y además, yo estoy ahí para apoyarle a él si me necesita, es el padre de mis hijos", ha declarado la socialité de manera rotunda. Aunque ha hablado con Eugenia, ha desvelado que no sobre este asunto, ni con ninguno de los otros hermanos de su ex.