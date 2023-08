Genoveva Casanova da un paso importante en su recuperación tras la embolia pulmonar

Genoveva Casanova dio un susto tremendo a su familia y amigos el pasado 20 de julio, cuando sufrió una embolia pulmonar. La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo tuvo que estar ingresada en un hospital de Madrid durante ocho agónicos días, en los que batalló contra el peor dolor que recuerda de su vida y eso que es madre de dos hijos. De todo esto ha pasado un mes, pero su vida ha cambiado radicalmente y es que su rutina se ha tenido que adaptar a su nueva enfermedad crónica. Un giro inesperado de sus planes que le hacen tener que sudar la gota gorda en el gimnasio, algo que, por otro lado, ya hacía.

Y es que los hábitos de vida saludable no le eran ajenos a Genoveva Casanova, que siempre ha sido consciente de la necesidad de realizar ejercicio de forma rutinaria y cuidar con mimo lo que se come. Pero, aun así, ha sido víctima de una embolia pulmonar que, según creen los expertos, podría haber sido letal de no haber llevado una vida tan equilibrada y saludable. Pero ahora se ha tenido que tomar mucho más en serio las indicaciones de los médicos que aún le tratan, dado que su lucha por la salud es crónica, pues deberá medicarse de por vida.

Pero también su proceso de recuperación implica tener que acudir a sesiones de rehabilitación, así como poder retomar poco a poco su rutina en el gimnasio. Algo que le ha devuelto la felicidad, como así ha mostrado en sus redes sociales un mes después del susto más grande de su vida y, seguramente, también de sus seres queridos. “Dando pasos en mi rehabilitación. Ya me dieron permiso de volver a mi gimnasio a hacer algunos ejercicios muy suaves… así que ahí vamos”, escribía la mexicana como acompañamiento a una fotografía a modo selfie en el que muestra su atuendo deportivo.

Genoveva Casanova dice estar “agradecida” en sus redes sociales un mes después de sufrir la embolia pulmonar y estar ocho días ingresada en el hospital. La noticia saltó tres días después de recibir el alta y acomodarse de nuevo en su hogar. Los primeros días respondió a las preguntas de los reporteros y confesó su durísima historia, pero por respeto a su recuperación los profesionales de la información le han dejado su espacio estas semanas. Ahora ella corresponde este gesto con el anuncio de un avance importante en su recuperación.

Y es que ahora el deporte, aunque sea de forma suave, vuelve a estar en su rutina. Genoveva Casanova era muy aficionada al ejercicio, especialmente al yoga, del que se declara enamorada. Pero este susto le ha obligado a echar el freno en este sentido, mientras mira con cuidado lo que come, dado que la alimentación es ahora clave para evitar que se repita el susto, a lo que también contribuye la medicación específica que tomará de por vida y la ayuda de los médicos que le acompañan en su andadura.