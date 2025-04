Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen juntos y no todos se creen que sean felices

“Vamos al lío que se ha montado con Clara Chía y Gerard Piqué”, comenzaba Adriana Dorronsoro a dar paso al vídeo que desmentiría su exclusiva de ayer. La periodista anunció que el exfutbolista y su novia habían roto su relación de tres años tras no lograr superar una crisis entre ellos. Hablaba de terceras personas, aunque decía no tener muy claro qué había sucedido, pero sí lo definitivo de su decisión. Parece que se equivocaba, aunque ella ha querido matizar su sentencia, al ver que la pareja ha reaparecido en público.

“Ayer yo conté que el entorno de Clara, directo, transmitía que la pareja en los últimos días había roto. Pues luego ello, unas horas después, lo desmintieron los propios protagonistas dejándose ver juntos”, anunciaba la copresentadora de ‘Vamos a ver’, que quiere ver más allá de su aparición inesperada. Y es que ve en este gesto un intento de acallar los rumores de ruptura, aunque sigue defendiendo que su información es cierta y que rompieron su relación.

Piqué y Clara lo aclaran todo sin necesidad de hablar

Suele decirse que una imagen vale más que mil palabras y en este caso así ha sido. Más contundentes no han podido ser Gerard Piqué y Clara Chía. Horas después de anunciarse que su historia de amor había acabado, ellos reaparecían juntos como si tal cosa. Lo hacían en el coche que él conducía y en el que ella estaba de copiloto, mientras accedían al garaje. Los reporteros se agolparon alrededor del vehículo y preguntaron qué hay de cierto en los rumores de crisis y separación. Los protagonistas no se inmutaron, no hicieron ningún gesto en respuesta. Estaban juntos y no separados como se decía, no hacía falta mucho más.

“Estoy indagando un poco los motivos, porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”, decía Adriana Dorronsoro. Su compañero Pepe del Real subía la apuesta y decía que la ruptura se debía a que Clara quería dar un paso más en su relación y quería ser madre, mientras que él tenía sus dudas. Sobre todo esto los protagonistas guardan silencio, mientras continúan con sus quehaceres ajenos a lo que se comentan sobre ellos. Desde su entorno sí que corrieron a desmentir su separación y defender la estabilidad de su unión. Ellos simplemente hicieron un recado en su coche y el desmentido oficial vino solo.

Después de este vídeo de la pareja unida y feliz, Adriana Dorronsoro ha tomado la palabra: “Bueno yo voy a ser muy rápida, porque fui yo quien di esa información. Yo lo que tengo que decir lo primero de todo, yo si doy esta noticia es porque me llega de una fuente totalmente fiable, de mi total confianza. Además, no es la primera vez que me pasa informaciones. Claro, yo veo esta primera reaparición de ellos y digo, ‘qué raro’”, plantea la periodista, que cree lee más allá de la reaparición en sí buscando un mensaje oculto.

Lorena Vázquez, sobre la supuesta ruptura de Clara Chía y Piqué: "No han querido quedarse callados" Antena 3

“Es verdad que se ha hablado todos estos meses de crisis continuamente y nunca han hecho nada. Ayer fue un poco apresurado y muy medido todo, el momento del desmentido, luego la reaparición, se anunció que iban a reaparecer. Eso es llamativo. Entonces yo veo esto y digo voy a hablar con esta persona de mi confianza para ver qué me dice, lógicamente. Le digo ‘oye, que han salido juntos’ y a mí lo que me mantiene y se reafirma totalmente, ojo que yo no soy la que ha dicho que ellos hayan roto, esto es el entorno directísimo de Clara lo que transmite. Además, en modo de confidencia, no es una cosa que esté lanzada interesadamente”, defiende su información.

“Me confirma mi fuente que eso es así y es lo que se ha transmitido. Y ya si los entornos no se ponen de acuerdo, ahí no puedo entrar. Ayer dejé muy claro que no sabía si era una ruptura definitiva o había sido un calentón o una bronca de unos días, que en más ocasiones me consta que ha sucedido. Eso sí, la imagen es la que es y eso no lo puedo negar. Vemos a Clara Chía y Gerard Piqué juntos y entonces, a mí solo me queda decir que me alegro que, como ellos quieren hacernos ver, que ellos están bien y les deseo lo mejor. Es lo que transmite de ella, ¿por qué este entorno transmite eso?”, se pregunta la presentadora.