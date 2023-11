Gerard Piqué habla de Shakira y pone sobre la mesa su propio sufrimiento

Ha llovido mucho desde que Gerard Piqué y Shakira disolvieron su unión y dejasen de mostrarse como una familia unida. Quizá no haya llovido mucho, pero sí que ha pasado un año y medio, tiempo en el que la cantante ha dejado muy clara su postura. Lo ha hecho en formato musical, usando cada canción que lanzaba a la pista de baile como dardo envenenado contra el padre de sus dos hijos, así como también contra su novia, Clara Chía, o sus suegros. La colombiana ha arrasado con todo y promete nuevas píldoras contra su ex, mientras que él ha preferido dar la callada por respuesta y dejar que el público se entretenga con la polémica. Eso sí, ahora ha cambiado, pues el futbolista acaba de tomar la palabra en una inesperada entrevista.

La ruptura de Gerard Piqué y Shakira fue un boom mediático que aún sigue coleando un año y medio después. El interés del público es mayúsculo, más ahora que ha sido él quien ha roto su silencio para poner los puntos sobre las íes. Lo ha hecho en conversación con Jordi Basté para ‘El móm a RAC1’, donde incluso ha querido plasmar el dolor que ha sufrido todo este tiempo y que pocos o nadie ha tenido en cuenta a la hora de valorar lo sucedido. “Durante mi año 22, seguramente fue el año que pasaron más cosas, desde mi separación a mi retirada. Pasó de todo”, comenzaba a explicar el exfutbolista catalán, que no esquiva la dolorosa cuestión de verse arrinconado por la opinión pública por seguir los designios de su propio corazón.

“Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo de mí, yo ahora mismo vamos estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto”, sentencia muy contundente el deportista. Y es que los primeros meses de separación con Shakira fueron muy intensos, donde tuvo que anunciar su retirada de los terrenos de juego, mientras se decidía sobre el futuro de sus hijos. Por fortuna supo hacer oídos sordos y dejar que cada uno opinase libremente sobre su intimidad, aunque no supiesen muy bien qué encerraba esta parcela de su vida. Lo hizo como “la única manera de salir vivo”, reconoce sincero.

“La gente no sabe, se basan en información que la gran mayoría no es real. No es verdad lo que la gente lee”, continúa quejándose de cómo la opinión sobre él está sesgada. De hecho, tan solo sus íntimos saben qué sucedió realmente entre él y Shakira para terminar tan mal: “La gente no sabe ni un diez por ciento de lo que ha pasado de verdad”, desliza, sin querer entrar demasiado en detalles y caer en su propia trampa de hablar demasiado. De ahí que se autocensure durante la entrevista: “Es algo privado”. De ahí que desee aparcar aquí el tema y no ahondar demasiado en una cuestión que, a sabiendas, tendría repercusión, lo que alimentaría “el circo”, que cree que se formó en torno a su vida. Algo agravado con las constantes canciones que lanza su ex: “Tampoco me preocupa, es decir, es parte del circo, parte del show. La gente que opine, que diga es que es así o asá, me da igual”.