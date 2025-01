Gloria Camila, "agotada" de las críticas: "Cuestionan si mis padres me querían"

Gloria Camila lleva tiempo quejándose en sus redes sociales de los muchos comentarios de odio que dice recibir a diario. Tiene casi un millón de seguidores y hoy ha querido sincerarse con ellos, compartir lo “agotada” que se siente por la dureza de los mensajes negativos que llegan a su buzón de entrada.

“Me hace gracia, aunque en el fondo es una pena, ver cómo algunas mujeres atacan a otras sin piedad, mientras después piden respeto, igualdad y justicia para defender nuestro lugar en el mundo. ¿Cómo podemos pretender avanzar si ni siquiera entre nosotras nos respetamos? Estoy agotada de leer comentarios negativos hacia mí que no son opiniones ni críticas constructivas, sino palabras hirientes y crueles”, comienza lamentando Gloria Camila, que procede a enumerar el tipo de comentarios que suele recibir: “Se meten con mi familia, mi físico, mi país de nacimiento, la adopción, e incluso especulan sobre si mis padres me querían o no. Lo más triste es que, la mayoría de las veces, esos comentarios vienen de otras mujeres. Mujeres que, luego, en sus perfiles llenan su bio de frases como ‘defendamos nuestro lugar’, ‘igualdad’, ‘no al bullying’. Mujeres que son madres, abuelas o incluso defensoras de causas sociales. ¿En qué momento se perdió la coherencia? Cada día entiendo menos”.

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado se pregunta “¿cómo es posible que, viviendo tantas desgracias en el mundo y en nuestras propias vidas, sigamos empeorando como sociedad? Si no somos capaces de apoyarnos entre nosotras, ¿qué estamos enseñando a las generaciones que vienen detrás? Necesitamos ser parte de la solución, no del problema”, y exige: “Basta ya”.

Gloria Camila alude a los muchos comentarios que ha recibido en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su perfil de Instagram, donde aparece en la última edición de los Premios Feroz. “Payasa”, “¿qué pinta esta allí?” o “qué poca gracia tiene la pobre” son solo algunas de las críticas gratuitas que pueden leerse entre los muchos mensajes que ha recibido.

Críticas muy duras que, junto a otros problemas de salud mental, llevaron a Gloria Camila a pasar un momento muy complicado de su vida y a necesitar ayuda profesional. De hecho, se alejó un tiempo de las redes sociales para centrarse solo en su recuperación, pero a su regreso se encontró con que, por desgracia, el panorama no cambió en absoluto. Ahora, afronta estos comentarios de otra forma, pero no puede evitar sentirse dolida por el nivel de odio que le llega a través de su cuenta de Instagram.