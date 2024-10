Gloria Camila no quiere oír hablar de Ana María Aldón: así reacciona al escuchar su nombre

Gloria Camila ha reaparecido ante las cámaras para asistir a uno de los eventos de la temporada de Madrid, el estreno de la nueva temporada de WAH. La joven ha asistido en solitario y ha dado la última hora del estado de salud de su padre, Ortega Cano, que sufrió hace unas semanas un aparatoso accidente en el metro, motivo por el que tuvo que ser ingresado en el hospital.

"Mi padre está bien, está ahí poco a poco mejorando. Y bueno, ha tenido revisión y nada, mucha paciencia, mucha tranquilidad, reposo y un poquito de ejercicios", ha revelado la hija de Rocío Jurado sobre la evolución del torero. Además, Gloria Camila ha confirmado que, finalmente, no tendrá que ser intervenido quirúrgicamente: "Tiene dos opciones, o operarse para acelerar el proceso o no operarse e ir lentamente. Así que de momento no se va a operar".

Gloria Camila, ayer en Madrid Gtres

La hermana de Rocío Carrasco también ha hecho frente a los rumores sobre una posible crisis o ruptura con su pareja David, con el que lleva más de cinco años de relación. "Estamos todos genial, todos estamos como una piña, los hermanos, mi padre, todo", ha declarado Gloria Camila sobre su actual situación familiar y sentimental.

Eso sí, la hija de Ortega Cano no quiere saber nada de Ana María Aldón y así ha reaccionado al escuchar su nombre y ser preguntada por la madre de su hermano pequeño. "Bueno, es que yo no voy a hablar ahora mismo de ese tema, lo siento, y me vas a perdonar, de verdad, pero vengo a disfrutar, súper bien, vibras fuera, temas de polémica pasados también fuera, así que estamos en otro mood, en otra línea y en otra vida. Yo es que ni entro ni salgo", ha expresado Gloria Camila, de lo más tajante.