Gloria Camila toma una drástica decisión en el enfrentamiento con la familia de Michu

El pasado lunes 7 de julio fallecía Michu a los 33 años. La ex de José Fernando perdía la vida en su localidad, Arcos de la Frontera, mientras esperaba un trasplante de corazón que, tristemente, nunca llegó. Ese fin de semana, horas antes de su muerte, disfrutó del concierto de Álvaro García, nueva ilusión de Gloria Camila, en Sanlúcar de Barrameda junto a su excuñada. A pesar de las diferencias del pasado, ambas mantenían en la actualidad una estrecha relación.

Conflicto familiar

Casi todo el clan Mohedano se trasladó a Arcos de la Frontera para dar el último adiós a Michu y arropar a María del Rocío, la hija de José Fernando de tan solo ocho años, tras la muerte de su madre, con la que convivía. Ni una semana después de su fallecimiento, se desencadenó una guerra familiar por el futuro de la menor que, a día de hoy, continúa acaparando todos los titulares de la crónica social.

Gloria Camila toma una drástica decisión tras las declaraciones de Tamara Europa Press

Después de semanas en el ojo del huracán mediático, Gloria Camila, tras los últimos ataques de Tamara, hermana de Michu, ha tomado una drástica decisión en pleno conflicto familiar: no pronunciarse más públicamente. "Lo siento muchísimo, pero no tengo nada más que decir. Me voy a mantener en el silencio", declaraba en el plató de "TardeAR" la hija de Ortega Cano, siguiendo con los pasos de su padre.

Horas después, la hermana de José Fernando ha reaparecido ante las cámaras y, cumpliendo con su promesa, ha optado por no dar ninguna declaración sobre el conflicto familiar. Tal y como ella misma ha avisado a lo largo de estas semanas, "los abogados son los que tienen que decidir" sobre el futuro de la menor. "Ni Ana, ni Gemma, ni la prima, ni la tía, nadie", sentenció Gloria Camila.

Su sobrina María del Rocío, su prioridad

"Me da absolutamente igual todo el mundo. Solo me importa lo que me importa", declaraba la hermana de Rocío Carrasco al ser preguntada por los comentarios de Kiko Jiménez. Para Gloria Camila, la menor es su prioridad y desea que este enfrentamiento deje de acaparar las tertulias de la crónica socia.