Eugenio Ortega, primo de José Fernando, se harta de oír mentiras y rompe su silencio

La muerte de Michu a los 33 años ha supuesto no solo un shock para su familia, sino también el pistoletazo que da comienzo a una nueva guerra. Las batallas entre la familia de la gaditana y los Ortega Cano se suceden día a día en los platós de televisión, previo salto a los tribunales. Ya desde ambos bandos se amenazan con emprender acciones legales. Así lo hizo Gloria Camila para tratar de frenar a Tamara, mientras que ésta quiere responder con el mismo gesto. En medio de todo este escándalo, poco a poco los miembros de ambos clanes van tomando posiciones. Y hay sorpresas. Especialmente desde el bando de Michu, pues hay parte de su familia que denuncia que a su hermana tan solo le mueve el dinero y las ansias de fama.

También desde el clan Ortega se están movilizando. El torero ha optado por la discreción y hacer las cosas como proceden, confiando en la justicia para determinar lo mejor para su nieta Rocío, sin atender a los intereses de unos y otros. Para él, la menor es la única cuestión importante en estos momentos. José Fernando, su padre, sigue internado en un centro psiquiátrico, ansiando hacer progresos en su recuperación para poder estar con su niña. Una situación que ha dibujado públicamente su primo, Eugenio Ortega: “Está fuerte y quiere salir cuanto antes para estar junto a su hija”.

Michu y José Fernando en una imagen de archivo Gtres

El primo de José Fernando sale en su defensa

Desde el programa ‘TardeAR’ han podido hablar con Eugenio Ortega, primo de José Fernando. Él ha tenido mucho contacto con Michu, también con su familia, no tanto con la hermana Tamara, a quien dice no haber visto. De ahí que ponga en duda la veracidad de su testimonio, que contradice lo que todos coinciden que fue la última voluntad de la joven: “Ella me dijo que le gustaría que, si a ella le pasaba algo que la niña se quedara con los Ortega”, sentencia. Pero no se queda aquí, pues está muy cabreado con que no se vaya a respetar su deseo y que precisamente sea la hermana quien esté enturbiando el porvenir de la niña.

“A mí jamás me ha hablado María de su hermana. Jamás. Y cuando tú tienes otra hermana, lo hablas, ¿no?, con la familia”, desmonta con esto el buen trato entre Michu y Tamara, que tanto se esfuerza en subrayar ella, en contra del testimonio incluso de sus propias tías y primos. Tamara, en cambio, dice no conocer a esas personas con las que comparte sangre y acusa a todos de mentir, pues tan solo su verdad es la que debe prevalecer, aunque las pruebas vayan en su contra.

José Fernando, Rocío Flores, Gloria Camila y Álvaro García en la despedida de Michu Gtres

Pero Eugenio Ortega no solo carga contra Tamara, también guarda un mal recuerdo de su madre Inma: “Se quedaron la madre y María en mi casa. La madre se levantó y nos sacó a la niña de la habitación para que la diéramos de comer y de desayunar, mientras que ella se quedaba mirando toda la mañana el móvil hasta las dos de la tarde, a ver su había salido guapa en las fotos que le habían sacado las revistas (…) Se pusieron aquí a fumar en la habitación y me quemaron hasta el edredón y no dijeron nada. Esa mujer no entra más a mi casa (Inma). La mala educación y las formas que tuvo en mi casa no vuelve más”.

“Cuando estuve en Arcos de la Frontera, hasta la gente me decía, llévatelo, llévatelo, que esto no es un buen sitio para tu primo, que no lo están haciendo bien para él”, reconoce ahora Eugenio sobre lo sucedido semanas atrás en el último adiós de Michu. Aquí habló mucho con su primo sobre la problemática que se plantea: “Me ha dicho que ‘estoy intentando recuperarme y salir de este centro lo antes posible para estar con mi hija”. Esta es su firme determinación, luchar por la custodia de su hija y estar lo mejor posible para ofrecerle un porvenir. Eugenio recuerda a Michu como “una madraza de los pies a la cabeza” y ahora le tocaría el turno a su primo de demostrar su parte. Al menos si se lo ponen fácil, algo que, por el momento, no está sucediendo por parte de la familia de Arcos de la Frontera.