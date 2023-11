Greta Fernández por fin aclara cuál es su verdadera relación con Miguel Bernardeau y zanja todos los rumores

Miguel Bernardeau y Greta Fernández han estado relacionados sentimentalmente desde verano. Los rumores comenzaron a sonar con más fuerza a raíz de una fotografía que publicó Ana Duato en Instagram, en la que aparecía la protagonista de "Cuéntame cómo pasó" disfrutando de unos días en familia en Ibiza. Junto a ellos, Greta Fernández que, aunque no aparecía en la imagen, sí estaba etiquetada. Las instantáneas hicieron saltar todas las alarmas sobre un posible romance entre Miguel Bernardeau y la actriz. Muchas informaciones apuntaron entonces a que el intérprete había recuperado la ilusión al lado de la hija de Eduard Fernández tras su sonada ruptura con Aitana.

Después de meses de especulaciones, Greta Fernández ha dado un paso al frente y ha aclarado cuál es la verdadera relación que mantiene con el hijo de Ana Duato. Para ella, es uno de sus mayores apoyos a día de hoy, pero no hay nada más que una bonita amistad entre ellos. "Estoy feliz la verdad. Miguel se ha convertido en un amigo maravilloso y estoy muy feliz, en un momento muy bonito de mi vida. La prensa es espectacular, se inventa unas cosas... Es mi amigo, tenemos una relación muy bonita de amistad, también compartimos profesión, tenemos muchas cosas en común y al final tiene sentido", declara la actriz sobre el intérprete.

"Parece que cuesta creer que pueda haber amistad entre un hombre y una mujer en estos momentos. Cada vez que lo decimos parece que mentimos, pero somos amigos, amigos", aclara la joven, reiterando que entre ellos no hay nada más y que no ha olvidado Miguel a Aitana con ella. Radiante y feliz, Greta Fernández está disfrutando al máximo de su soltería y, de momento, no tiene planes de volver a enamorarse. "La verdad es que estoy soltera y feliz de momento. Tuve una relación muy larga y estoy contenta de estar tranquila y sola", señala. Como ella misma ha desvelado, el amor surge cuando las dos partes de una pareja se encuentran en el mismo punto vital y, de momento, parece ser que la hija de Eduard Fernández no está predispuesta a ilusionarse de nuevo.

Desde que Miguel Bernardeau y Aitana oficializaron su ruptura, el actor ha sido relacionado con varias mujeres. Pero todo apunta a que el hijo de Ana Duato sigue soltero, centrado en su carrera en el mundo de la interpretación y en el surf, una de sus grandes pasiones. Por el contrario, la exconcusante de "Operación Triunfo" está viviendo un romance cada vez más consolidado con Sebastián Yatra y conforman una de las parejas más mediáticas y seguidas del panorama nacional e internacional.