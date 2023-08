Ana Duato desvela por error a su nueva nuera: Greta Fernández, novia de Miguel Bernardeau

Ana Duato está aprovechando un alto en su agenda para disfrutar de unas merecidas vacaciones que, como viene siendo habitual en ella, tiene las Baleares como telón de fondo. La actriz de ‘Cuéntame cómo pasó’ ha citado a su familia para generar nuevos recuerdos y fortalecer su unión viviendo momentos únicos, como aquellos practicando deportes acuáticos en aguas del Mediterráneo. Pero también conociéndose mejor y es que entre los invitados a las vacaciones familiares de la intérprete hay una sorpresa, una nueva incorporación: Greta Fernández, quien ha sido señalada como nueva ilusión de su hijo, Miguel Bernardeau.

La actriz Greta Fernández Gtres

El joven actor ha rehecho su vida después del final de su sonado romance con Aitana. La cantante está saboreando los primeros meses de relación con Sebastián Yatra, especialmente durante sus vacaciones por Colombia, pero Miguel Bernardeau no se ha quedado en casa llorando su fracaso amoroso. Ha vuelto a apostar por la felicidad y esta parece tener ahora nombre propio: la también actriz Greta Fernández. Y es que, aunque la pareja desea llevar los inicios de su romance de forma discreta y sin despertar demasiado la atención de los medios, las últimas imágenes publicadas por Ana Duato no deja lugar a dudas de que lo suyo va en serio.

“Momentos inolvidables”, escribía la actriz como acompañamiento a una serie de imágenes que vienen a resumir su paso por las Islas Baleares, donde suelen esconder sus vacaciones más familiares. En la imagen que ha llamado poderosamente la atención de todos se ve al clan reunido en una misma mesa dispuestos a dar buena cuenta a los manjares típicos de la región. Preside la mesa el patriarca, Miguel Ángel Bernardeau, quien parece mantener una animada charla con su hijo Miguel. También se puede ver en la foto a María, la otra hija del matrimonio.

Pero a quien no se ve, pero sí que estaba, era a la mismísima Greta Fernández, la nueva novia de Miguel Bernardeau. No sabemos si ella fue la encargada de tomar la estampa familiar o si prefirió no salir en la instantánea para no hacer demasiado ruido con su presencia. Sin embargo, estar estaba, pues fue protocolariamente etiquetada en la imagen de la que todos hablan. La actriz, hija de Eduard Fernández, parece haber encajado a la perfección en el seno de la familia de Ana Duato, como también lo hacía en su día la propia Aitana, que hizo muy buenas migas con su suegra. Ahora hay otra que ocupa su lugar y se está ganando el cariño de todos poco a poco con su discreta forma de ser y cuidando al pequeño del clan.