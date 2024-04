Gustavo, humillado, ya no se siente el “hermano” de Terelu y Carmen Borrego

Fue el chofer y mano derecha de María Teresa Campos, el confidente y guardián de sus secretos, casi un hijo. Pero la muerte de la icónica periodista le ha alejado totalmente de sus hijas.

Gustavo Guillermo se siente ignorado por las hermanas. Terelu y Carmen le tienen prácticamente olvidado, no recuerdan el cercano trato que tuvo con su madre. Es fácil de entender que el más fiel e incondicional de la fallecida este molesto por el escaso interés que le demuestran sus hijas.

Por eso, no extrañan sus palabras: “yo me sentía el hijo de María Teresa, pero de un tiempo a esta parte no me siento el hermano de sus hijas. No noto su amor, no es recíproco lo que yo he dado por ellas”.

Terelu Campos y Gustavo Guillermo Gtres

Si a Gustavo le sedujera una jugosa oferta para contar en un plato los secretos de las Campos nos enteraríamos de muchas cosas que las hermanas han mantenido escondidas en el baúl de los recuerdos. El chofer lo sabe todo sobre ellas, lo bueno y lo malo, no en vano trabajo para su madre durante varias décadas. Y estaba al tanto de las andanzas de unas y otras.

Ese es el miedo que atormenta a las hermanas, pero, en el fondo, saben que la boca de Gustavo está cerrada a cal y canto y que no traicionaría la confianza depositado en él toda su vida. Esa es su ventaja. La fidelidad es una de las mayores virtudes del protagonista de esta noticia.

Es por ello que considera que no se merece el ostracismo al que le han relegado Terelu y Carmen. Curiosamente, todo lo contrario a lo sucedido con Kike Calleja, al que ambas adulan hasta el infinito. Y no precisamente porque haya hecho mayores méritos que el “olvidado” Gustavo.