Habla el entorno de Leire Martínez tras su salida de La Oreja de Van Gogh: "Ella pensaba que la cosa no iba a acabar como ha acabado"

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh ha sido la noticia de la semana y todas las miradas están puestas en la vocalista y Amaia Montero, la otra protagonista indirecta de la polémica por su inminente regreso a la banda que ella misma abandonó hace 17 años.

Este giro de los acontecimiento ha causado un gran revuelo mediático y un shock para todos los fans del grupo, incluida Leire Martínez, que también se enteró que dejaba el grupo por el comunicado y sin previo aviso. La cantante, desde el pasado lunes que saltó la noticia, está en el ojo del huracán y ahora, la periodista Mar Monto -y amiga de la vasca- ha ejercido de portavoz de la exconcursante de "Factor X" y ha arrojado luz al asunto sobre lo ocurrido en el programa "Juntos" de Telemadrid.

"Tengo que deciros que he hablado con ella. Quiere dar las gracias a todos los medios de comunicación que la están arropando y dándole unas increíbles muestras de cariño, también a todos los fans. Está desbordada", ha comenzado diciendo Montero en voz de Leire Martínez. Tal y como ha explicado la periodista, la artista "no esperaba que todo el mundo se volcara en querer conseguir una entrevista y una explicación. Tampoco esperaba que ese comunicado saliera así de repente. Yo creo, de verdad, que fue precipitado porque se debió filtrar la noche del domingo la información de que Leire dejaba el grupo o la invitaban a dejar el grupo".

La Oreja de Van Gogh presentará su nuevo disco el 13 de septiembre larazon

A pesar de haber dejado La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez va a seguir con su programa musical de ETB con total normalidad. "No va a hablar. Ella va a hacer su trabajo y ya. Lo que tenemos claro es que no va a dejar su vida laboral de lado. Aparte del grupo La Oreja de Van Gogh, ella trabaja en la ETB, tiene una sección de música y de actualidad. No va a faltar a sus compromisos profesionales", ha declarado Mar Montoro sobre la próxima reaparición de su amiga. "Yo como amiga no he sido capaz de preguntarle si la han echado, creo que es ella la que lo tiene que decir", ha revelado la colaboradora de Telemadrid.

Sobre cómo se produjo la salida de la cantante, Mar Montoro ha arrojado luz al asunto: "Ellos estaban de conversaciones. De hecho ella pensaba que la cosa no iba a acabar como ha acabado. Eso sí que lo puedo decir, porque todavía había alguna que otra conversación pendiente sobre el futuro del grupo". Dentro de un tiempo, será la propia Leire la que cuente la verdad de esta historia. "Será ella la que explicará exactamente cómo ha sido su salida del grupo. Ella va a aclarar y a callar muchas bocas", ha finalizado la periodista.