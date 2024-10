La otra gran ruptura de Leire Martínez: dos maridos y un hijo

La noticia de la ruptura de Leire Martínez con ‘La Oreja de Van Gogh’ ha dejado a todos desolados. Los fans que han crecido con sus canciones le agradecen sus 17 años de servicio, pero fantasean ya con la posibilidad del regreso de Amaia Montero a sus filas. Es un momento agridulce, en el que toca decir adiós mientras se rumia la esperanza de volver a tener a la cantante que encumbró el grupo de nuevo en los escenarios con sus míticos temas. Pero esto, como cabría esperar, deja a Leire en una situación delicada, sintiéndose desamparada y en segundo lugar. Por fortuna, no está sola, pues atesora una horda de fans que le han demostrado su cariño en estos momentos delicados. También en la intimidad, donde goza del respaldo de su familia, así como especialmente de su marido, Miguel Sueiras.

Leire Martínez y Miguel Sueiras Instagram

El marido de la cantante también ha centrado su vida a la música, siendo saxofonista de profesión, con 25 años de carrera, como así se describe en su propia página web: “Ha desarrollado su técnica influenciado por los grandes saxofonistas del Smooth Jazz más contemporáneo, alcanzando de este modo un sonido muy característico que se ha convertido en su sello de identidad”. Se vende bien. Pero hay quien le pone cara por haber participado en ‘Sálvame’ en aquella época en la que Kiko Matamoros tomó el relevo de María Teresa Campos y se convirtió en la voz del espectador. Miguel acompañaba con su saxofón al colaborador. Pero también los hay que viven ajenos a la música y tan solo le conoce por haber contraído matrimonio con la cantante el pasado 31 de diciembre de 2022.

Una bonita forma de dar por finalizado el año y comenzar el 2023 convertidos en marido y mujer, después de dos años de noviazgo. Emplazaron su ‘sí quiero’ en Puente la Reina, una localidad navarra en la que se aseguraba la discreción que buscaban. Eso sí, en redes sociales suelen dejarse románticos mensajes con los que dejar constancia de su profundo amor. Y es que Leire Martínez ha encontrado en Miguel el hombre de su vida, después de haber probado suerte anteriormente con un primer matrimonio fracasado. Su primer paso por la vicaría fue en 2014 con el empresario Jacobo Bustamante, quien años después se convertiría en padre de su hijo Lucas. No lograron superar la difícil prueba que supone el paso del tiempo y tres años después de jurarse amor eterno pusieron fin a su unión.

Leire Martínez y Jacobo Bustamante el día de su boda Gtres

Leire Martínez emitió un comunicado de prensa en el que dejaba evidencias del mal momento que estaba atravesando al tener que recomponer su vida tras un divorcio. Quería hacerlo en la intimidad, sin miradas indiscretas enfocadas en sus pasos, ni teniendo que dar explicaciones de sus movimientos a terceras personas. Había gozado de cierta intimidad durante su matrimonio y así quería que siguiese siendo cuando llegó a su fin en 2018. Y es que confesaba que “unas relaciones funcionan y otras no. La vida es así. Las cosas no se buscan, las cosas ocurren, si ocurre, bienvenido sea y, si no ocurre, estoy encantada conmigo misma”. Se notaba cierto resquemor, pero sin deseo de entrar en detalles. Su ex entendería a qué se refería. Pero, quizá por el bien de su hijo en común, optó por guardar silencio y mirar al futuro, donde le esperaba Miguel Sueiras, su actual marido, esperándola.