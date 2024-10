La entrevista que precipitó el final de Leire en La oreja de Van Gogh: "No me gustan las faltas de respeto"

Leire Martínez y La oreja de Van Gogh separan sus caminos tras 17 años unidos. Así lo ha anunciado el grupo en un comunicado este mismo 14 de octubre: “Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentesmaneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada”.

Diferencias de las que se viene hablando hace tiempo, cuando empezó a rumorearse que Amaia Montero, la primera vocalista de la banda, podría volver a la formación tras superar los problemas de salud mental con los que luchaba en los últimos años.

En una entrevista publicada en Navarra Televisión hace menos de un mes, el pasado 17 de septiembre, la propia Leire ya mostraba su malestar por lo que ella consideraba una situación injusta en la que nunca se le ha dado su sitio como voz principal de La oreja de Van Gogh, teniendo en cuenta que ha estado más tiempo ella al frente de la banda que Amaia Montero.

“No me gustan las faltas de respeto, y a mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso. Si Amaia vuelve será algo que el grupo tendrá que decidir, aunque yo ahora no me lo planteo. Lo que no me gusta es ver comentarios del tipo ‘¡ojalá vuelva!’, porque pienso ‘¿y yo qué?’. Parece que la gente olvida que ya hay una cantante en el grupo, y eso es feo”, expresó la artista.

Otra señal que parecía indicar este final se produjo este mismo fin de semana sobre el escenario, cuando Leire interpretó en uno de los conciertos “Rosas”, uno de los temas más icónicos del grupo, sin poder evitar romper a llorar. “Sabía que la estaba cantando por última vez”, dicen algunos usuarios.

“Leire lo ha hecho de manera muy correcta”

Con vistas a todo lo que está pasando en La oreja de Van Gogh, estos días también se ha viralizado en redes sociales una entrevista que Amaia Montero concedió a “El rincón de pensar” en 2015 en la que aplaudía el papel de Leire tras su salida del grupo: “Lo ha defendido muy bien, y era complicado. Lo ha hecho muy correctamente”.