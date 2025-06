Hablamos con Ángel Garó: "Nunca salí del armario, yo salí de un vestidor"

El regreso de Ángel Garó a los escenarios supone una corriente de aire fresco al mundo del humor español. Transgresor, innovador, maestro de lo absurdo, transforma sus shows en espectáculos que consiguen empatizar plenamente con el público. Actualmente protagoniza «Tango mío» y presume de tener su estrella latina en el paseo más emblemático de Las Vegas. Su gira comenzó en Alhaurín de la Torre y en el teatro Pathe de Sevilla, con llenos absolutos que recuerdan sus mejores tiempos como humorista novedoso y original. «El tango es tres pasitos para adelante y dos para atrás. Todos en la vida hemos tenido pasos hacia adelante y hacia atrás. La gente va a poder vivir a todos mis personajes desde cuando me subí en la EGB, por primera vez, a los escenarios. Hay tangos de Piazzola y actúo y canto uno escrito por mi…», declara.

-Es una canción que recuerda un episodio oscuro de su vida.

Sí, aquella ocasión en la que salí desnudo al balcón de mi casa, tras serios problemas con mi pareja de entonces.

-Fue una situación que prefiere olvidar...

Me arrepiento por su repercusión. Un señor me grabó sin yo saberlo y tendría que haberle denunciado, porque yo me encontraba dentro de mi casa. Esa noche, el que era mi pareja daba unos golpes tremendos en la puerta de mi casa, me asusté mucho y salí gritando al balcón. Me duele que se diera de mi lado imagen de un hombre que parecía que estaba loco.

-Aquel desnudo dio mucho que hablar.

Como dijo Paz Padilla, se notó que estoy muy bien dotado (risas). Claro que, a mis sesenta años, ya no puedo presumir de atributos.

-Hay una estrella muy especial que le trae grandes satisfacciones.

Estoy muy orgulloso de la llamada que me hizo el gobernador de Las Vegas, porque me pusieron una estrella en el paseo de las estrellas latinas de la ciudad. Eso fue por un cortometraje que hice y que tuvo mucho éxito en Estados Unidos y México. Se llamaba «La Valija» y fue un corto tragicómico y ahí hago un personaje dramático, típico de películas de miedo.

-¿Cómo está siendo este regreso a las tablas?

Muy feliz, con un público que se vuelca conmigo.

-«La valija» está dedicado a alguien muy especial para usted.

Al gran Chicho Ibáñez Serrador, con el que trabajé en el «Un, dos, tres…». Es mi homenaje a un gran director y a una gran persona.

-¿Por qué esos periodos alejado de los escenarios?

Toda mi trayectoria ha sido muy intermitente, pero he tenido grandes éxitos en salas teatrales. El problema es que si un artista no aparece en televisión, la gente tiene el concepto de que ya no hace nada, y no es verdad.

-Pero la gente no le olvida.

Afortunadamente, eso es cierto. Noto mucho el cariño.

-Tendría que promocionarse más en las redes sociales.

Es que siempre he sido un negado para esas cosas. Pero ahora cuento con la ayuda de expertos que me llevan las redes y la repercusión está siendo tremenda.

-Ha dejado su palacete en Málaga para irse a un cortijo…

Ahora vivo tranquilo, me encanta la decoración y he puesto el cortijo muy bonito. Recibo las visitas de amigos y familiares. Me dedico a pintar, quiero exponer pronto.

-¿Cómo define su estilo?

Hago impresionismo, surrealismo y figuración.

-Tiene en mente otro proyecto.

Una obra de teatro que interpretaré con una actriz amiga mía, Esther Arroyo. Es una delicia de mujer y la quiero mucho.

-Hablando de tangos, ¿quién es su pareja de baile sentimental?

No tengo pareja. Salí muy escaldado de mi última relación sentimental. Lo que sí cuento es con grandes amigos, gente que me quiere muchísimo, y que admira lo que he conseguido en mi carrera. Sin ser el mejor, tengo un sello muy personal.

-¿Qué consecuencias tuvo descubrir su homosexualidad?

Yo nunca salí de un armario, sino de un vestidor. Pero no es necesario contar con quién te acuestas. He tenido novias, novios, y eso no me quita dignidad en absoluto. Mi primera pareja gay fue alguien muy famoso, y nunca la he sacado a la luz.

-En un programa de televisión le calificaron de hombre conflictivo.

Y yo le aseguro que no lo soy. Jamás he tenido problemas con los que me dirigieron en televisión, ni con Chicho Ibáñez Serrador, ni José Luis Moreno o Valerio Lazarov, que mira que han sido difíciles…

-¿No le ponían límites?

Me daban libertad absoluta. No sufrí ningún tipo de censura.