Angel Garó rompe su silencio sobre la "Operación Deluxe": "La Policía me animó a demandar"

El pasado mes de agosto se dio a conocer que la conocida como “Operación Deluxe”, rebautizada más tarde como “Operación Luna”, daba por concluida la fase de instrucción tras más de siete años de investigación.

Cientos de páginas de sumario en las que se recogen pruebas y testimonios para determinar si parte del equipo del extinto programa “Sálvame” incurrió en delitos de cohecho y revelación de secretos con el objetivo de publicar información delicada y confidencial relativa a rostros muy conocidos de la farándula.

Cerca de un centenar de famosos podrían haberse visto afectados por la trama, y entre ellos se encuentra Ángel Garó, actor y cómico que en el año 2018 participó en la sexta edición de “Gran Hermano VIP”.

Tras un tiempo alejado de la opinión pública, el artista ha roto su silencio sobre este y otros muchos asuntos en el canal de Youtube del creador de contenido Javi Oliveira. “Están todos demandados, hasta la cadena”, ha comenzado diciendo sobre la cúpula de “Sálvame” ante su anfitrión y Marina Esnal, colaboradora habitual del canal.

Garó asegura que fueron las propias autoridades las que se pusieron en contacto con él para notificarle que era uno de los afectados por la filtración de información confidencial, y que le sugirieron que demandara junto a otros tantos famosos que ya lo habían hecho: “A mí me llamaron de la Policía para animarme a denunciar. Es un gran contencioso donde somos muchos. Me llamó un comisario de policía para contarme la historia, porque mi abogada no me la podía contar, tenía que ser el comisario, y me dijo que yo era de los más vilipendiados, que iban detrás mía a destajo”.

El humorista expone, además, que no solo él fue víctima de ese flujo de información ilícito, sino que también afectó a sus allegados: “Investigaron también a mi familia, a mi padre, que ya falleció, a mi hermana, a mi entorno…”.

Del mismo modo, Garó no solo responsabiliza al policía “corrupto” que supuestamente vendió la información al equipo de “Sálvame”, sino que también señala a los trabajadores del programa: “El que compra algo robado -información, en este caso- también está incurriendo en un delito”.

Ya en una entrevista publicada en LA RAZÓN, Garó se mostró muy molesto y crítico con todo lo relacionado con la “Operación Deluxe”, y exigía que los responsables asumieran las consecuencias: “Es una vergüenza su forma de actuar, se merecen una sentencia ejemplarizante que sirva para evitar futuras actuaciones similares. Somos muchos los que lo estamos deseando. Es cuestión de justicia”.

Con la instrucción del caso cerrada, es cuestión de poco tiempo que el proceso continúe avanzando y se programen las primeras sesiones de un juicio que se antoja largo y complejo.