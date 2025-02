Ángel Garó sangra en directo en "Espejo Público" y desmiente rumores sobre su vida

Ángel Garó fue una de las grandes sorpresas del día en Antena 3, convirtiéndose en un invitado de lujo en el magacín matinal de actualidad de la cadena principal del grupo Atresmedia, "Espejo Público". El humorista y cómico, que alcanzó gran relevancia televisiva en los años 90 gracias a su participación en el programa "Un, dos, tres", se sinceró ante el equipo liderado por Susanna Griso. Durante la entrevista, abordó diversos temas de su vida, desde los rumores que lo señalaban como arruinado hasta su actual pareja y cómo ha gestionado sus relaciones sentimentales.

Un inicio bastante movido

Mientras los contertulios de "Espejo Público" comentaban la última hora sobre Anabel Pantoja, Ángel Garó comenzó a mostrar nerviosismo entre bastidores, generando dudas sobre si finalmente se llevaría a cabo la entrevista. Sin embargo, Gema López lo hizo pasar al plató, donde se reveló que el cómico se había sometido recientemente a una operación de hernia. La herida le causaba fuertes molestias, incluso llegando a sangrar, lo que le impedía permanecer de pie durante largos periodos de tiempo. A pesar de esta complicada situación, Garó accedió rápidamente al plató de Atresmedia, donde se mostró completamente sincero, aunque en algunos momentos se tensó debido a ciertos comentarios de los colaboradores del programa.

Su familia sufría los rumores de que estaba arruinado

Durante la conversación, el humorista reveló que actualmente se gana la vida principalmente a través de su trabajo en el teatro, siempre y cuando el proyecto le resulte atractivo y se le pague su caché. Recordó que en 1996 llegó a ganar 65 millones de pesetas por una gala en RTVE, lo que sugiere que sus tarifas actuales no deben ser bajas. Además, aprovechó para desmentir los rumores que lo situaban en la ruina, asegurando que había denunciado a una importante entidad comunicativa del país por difundir información falsa sobre su situación económica. "Mi familia tuvo que tomar ansiolíticos por las mentiras que decían de mí", confesó el cómico, quien también afirmó no arrepentirse de nada en su vida.

Su explicación sobre el incidente del balcón

Uno de los momentos más polémicos de la entrevista fue cuando se abordó el incidente del balcón. Garó explicó toda la verdad sobre lo ocurrido: "En ese momento, estaba increpando a alguien que estaba abajo. Me estaba duchando y, a las 00:30 de la noche, alguien pateó mi puerta, ya que mi casa no tenía timbre. Fui a ver quién era y se me olvidó que estaba desnudo". Estas declaraciones surgieron como respuesta a las acusaciones de uno de los tertulianos, quien afirmó que una persona presente ese día le había comentado que los vecinos se quejaban de que Garó ponía la música muy alta y gritaba a los basureros. Estas acusaciones elevaron la tensión en el programa, ya que el propio Garó las calificó de "inciertas, ilícitas y con posibilidad de ser demandadas".