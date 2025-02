Se hace pública una nueva infidelidad de Chiara Ferragni a Fedez

Ha sido el fotógrafo Fabrizio Corona quien ha revelado la relación que Fedez mantuvo durante seis años con Angelica Montini, hija de una acaudalada familia italiana. Una relación que se solapó con el matrimonio del rapero con la influencer Chiara Ferragni. "Unos días antes de Navidad de 2024, me confesó por primera vez el romance con esta amante. Me dijo que pensó no casarse unos días antes de la boda, pero no sabía como echarse atrás públicamente", confesó Chiara en redes sociales.

Pero recientemente Corona ha sacado a la luz nuevas informaciones sobre la pareja italiana: las infidelidades de Chiara Ferragni durante su matrimonio con Fedez, la posibilidad de la influncer de ir a la cárcel por el caso Pandoro y de ser una cazafortunas. "Contaré la esposa perfecta que eres y lo que has estado haciendo durante 15 años. Todos los detalles de tu circo y el amor que has vivido engañando constantemente. Empecemos con Achille Lauro". Según Fabrizio Corona, la influencer habría tenido una primera relación con el cantante Achille Lauro. Además, agregaba que Fedez había descubierto la infidelidad revisando el movil de su pareja, aunque algunas conversaciones habían sido eliminadas.

Corona menciona un segundo nombre: Diego Naskar, un cantante amigo íntimo de Fedez con quien supuestamente la influencer habría mantenido una relación. En respuesta a estas acusaciones, Chiara Ferragni ha emprendido acciones legales contra Fabrizio Corona, exigiendo una indemnización de más de un millón de euros por la violación de un acuerdo de confidencialidad firmado en septiembre de 2023. Dicho acuerdo obligaba a Corona a abstenerse de hacer comentarios ofensivos o de divulgar detalles de la vida privada de Ferragni y Fedez durante diez años.