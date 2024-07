La hermana de Olga Moreno carga contra Sofía Suescun y la organización de 'Supervivientes All Stars'

Desde que comenzó 'Supervivientes All Stars', Olga Moreno y Sofía Suescun no disimularon la antipatía que se procesaban , que ha ido in crescendo a lo largo del concurso. El domingo pasado, la hija de Maite Galdeano tuvo una discusión con Marta Peñate (a quien conoció en Gran Hermano en 2015) y Moreno volvía a cargar contra Suescun. Ahora, ha sido Silvia Moreno, hermana de la diseñadora, la que ha salido en su defensa en las redes sociales, cargando también contra la organización del programa.

Según Silvia, la organización de ‘Supervivientes All Stars’ está llevando a cabo ciertas “estrategias sucias” al poner “palabras y acciones en boca de otros para engañar al público una vez más”. Estas declaraciones dejan en mal lugar al equipo del programa de Telecinco, que ha sido acusado de tongo en varias ocasiones en las últimas semanas.

La hermana de Olga también ha dedicado unas palabras a Sofía Suescun: “La pelea entre Sofía y Marta dejó claro que Sofía tiene un problema con el victimismo. Marta admitió que no defendió a Olga el otro día por su amistad con Sofía, y ahora reconoce que Sofía se pasó tres pueblos con Olga sin ningún fundamento”, ha agregado y además ha escrito que la pamplonica está haciendo "un papelón": "Aún estoy alucinando con el papelón y la clara escenificación que se marcó Sofía en los vídeos que pudimos ver. Con qué soberbia e inquina inventó palabras que para nada se asemejan a la realidad. Encima, las imágenes eran tan obvias que no había por dónde cogerlas. Vamos, que le salió el tiro por la culata. Decir que Olga va siempre de víctima… Peeerdonaaaa, esta chica no tiene memoria por lo que veo. ¡Le dijo la sartén al cazo!", ha manifestado.

Sus palabras hacia Olga y Jorge Pérez

Silvia ha ensalzado la postura de su hermana, de quien ha dicho que "está dando todo un espectáculo a nivel de compañerismo" en el concurso, y ha hablado a favor de Jorge Pérez, uno de los mayores apoyos de la sevillana: “Me alegro sinceramente por la salvación de Jorge, porque se lo merece muchísimo. Bueno, para ser sensata, se lo merecen todos los que están. Desde el primero hasta el último, son todos unos jabatos y muy muy valientes. Me quito el sombrero ante todos”, ha expuesto.

Olga Moreno ya ha sido dos veces nominada en lo que lleva de programa: la primera vez, resultó ser la vencedora frente a Adara Molinero en una apretada votación y ha vuelto a ser candidata para abandonar el reality este martes junto a Bosco Martínez Bordiú y Jorge Pérez.