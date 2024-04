El hermano de Antonio Tejado rompe su silencio y desvela "el único motivo por el que se le ha negado la libertad"

El pasado viernes se dio a conocer que el juez rechazó la petición del abogado de Antonio Tejado de poner en libertad a su cliente, acusado de haber participado en el violento asalto a la casa de su propia tía en agosto de 2023. El magistrado considera que existen "claros indicios" de que el sevillano está implicado de alguna forma en la organización criminal que llevó a cabo el robo, así que deberá seguir en prisión provisional hasta que la investigación avance, mientras él y el resto de la familia siguen clamando que es inocente.

Chema, su hermano, se ha mantenido en silencio a lo largo de todo este tiempo, pero ahora acaba de dar un paso al frente para explicar cómo se han tomado la decisión del juez. "La verdad es que el escenario que nos hemos encontrado es uno totalmente distinto al que esperábamos", ha comenzado indicando en una entrevista en el programa "Espejo Público", aclarando que estaban casi convencidos de que Tejado sería puesto en libertad.

Además, Chema ha expuesto el que bajo su punto de vista es el principal motivo por el que el juez ha rechazado la excarcelación de su hermano, y no es otra que la investigación todavía sigue abierta: "Es a lo que se ha agarrado el juez y el único motivo sólido por el cual se le ha negado la libertad".

Chema Tejado, emocionado y apunto de llorar, visita un día más a su hermano en la cárcel junto a su familia Europa Press

Chema confía en que el tiempo acabará dando la razón a su hermano, y espera el momento del volcado completo del contenido de los teléfonos móviles requisados por las autoridades. Se muestra seguro de que esos documentos demostrarán la inocencia de Antonio Tejado, y espera que sea entonces cuando por fin quede en libertad sin cargos: "No hay absolutamente nada en su teléfono, como igual no hay ninguna prueba, en ningún caso, contra él. Ya verás tú".

El regreso de María del Monte

Mientras, María del Monte intenta seguir adelante y este martes 9 de abril regresó a los escenarios en la localidad de Cullera. "No se me va a escapar ninguna lágrima, vamos a aparcar los problemas, divertirnos y sacar una sonrisa. En la vida hay cosas que no son fáciles, pero nada es imposible. Fuera envidias, engaños, el amor es lo más importante en la vida. Luchemos por el amor", señaló ante su público, sin hacer alusión alguna al asalto a su casa ni a la posible implicación de su sobrino.

María del Monte en Cullera Gtres

Ante los gritos de ánimo que recibió de parte de sus fans, María del Monte dejó claro que ese momento era para disfrutar y dejar a un margen los baches de la vida: "Problemas tenemos todos, pero en este rato que pasaremos juntos vamos a dejarlos de lado".