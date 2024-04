María del Monte no llora, factura: "Vamos a aparcar los problemas"

La procesión va por dentro. María del Monte ha vuelto a los escenarios en la localidad valenciana de Cullera y dejó muy claro que "no se me va a escapar ninguna lágrima, vamos a aparcar los problemas, divertirnos y sacar una sonrisa. En la vida hay cosas que no son fáciles, pero nada es imposible. Diera envidias, engaños, el amor es lo más importante en la vida. Luchemos por el amor".

Durante su actuación no paró de recibir gritos de ánimo, y a la entrada y salida del local, muchas muestras de cariño. La cantante no está dispuesta a hablar del escabroso asunto del robo a su casa el pasado mes de agosto, y menos referirse a la presunta implicación de su sobrino Antonio en el mismo.

Desde el escenario, y al escuchar las frases de aliento, manifestó que "problemas tenemos todos, pero en este rato que pasaremos juntos vamos a dejarlos de lado".

María del Monte en Cullera Gtres

Aun así, su cara demostraba la inmensa tristeza que la embarga. Desde su entorno nos llega el convencimiento de que "lo está pasando muy mal, si se confirma la traición de Antonio, será el golpe más terrible que ha recibido en su vida".

María no llora, pero empieza a facturar. Hay que recuperarse del tremendo varapalo económico que supuso aquel robo que tuvo tintes de dramatismo, cuando los ladrones utilizaron incluso la violencia con su esposa Inmaculada y otros de los presentes en su domicilio. Ella se salvó de las agresiones, por eso los investigadores calibran la posibilidad de que Tejado advirtiera a la banda delictiva de que no tocaran a su tía.

La artista factura con sus conciertos, si, pero por el momento se niega a aceptar la suculenta oferta que le ha hecho un programa de televisión de Telecinco para que hable del robo, de su sobrino y ofrezca su versión de lo ocurrido.

Antonio Tejado Gtres

Se baraja la cantidad de cien mil euros por sentarse en el plato de "De viernes", cuya productora también está tanteando a la madre y al hermano de Tejado para que hablen abiertamente del asunto. En este caso, se rumorea que se les han ofrecido sesenta mil euros.

Pero la progenitora, el hermano y la tía del hoy encarcelado en una prisión sevillana optan por el silencio, dejan todo en manos de la Justicia e insisten en que se respete la presunción de inocencia. El problema es que se acumulan las pruebas que, según la policía, implicarían al ex de Chayo Mohedano en un robo tan mediático como dramático.