Hiba Abouk nos abre su corazón tras su ruptura con Antonio Revilla: "Estoy tranquila y no me cierro al amor"

El doctor Bonaventura Clotet, presidente de la Fundación Lucha contra las Infecciones, reunió ayer a destacadas personalidades de la sociedad catalana durante la 15ª edición de la Gala People in Red Barcelona. El Museu Nacional d’Art de Catalunya fue el elegante telón de fondo de una velada marcada por la presencia de rostros populares y filántropos comprometidos, que consiguieron recaudar cerca de un millón de euros destinados a la investigación científica y médica.

Entre los asistentes a la gala solidaria -considerada una de las más relevantes tanto en Cataluña como en el resto de España- destacaron nombres comoLaura Escanes, Marc Clotet, Natalia Sánchez, Joan Manuel Serrat, Dulceida, Marta Díaz, Miguel Ángel Muñoz, Albert Baró, Santi Vaca y Patricia Montero. También la actriz Hiba Abouk, íntima amiga de la familia Clotet.

“Es muy importante apoyar las galas solidarias siempre que se pueda, y más esta. Además, la familia Clotet son amigos míos y conozco muy de cerca la labor que hace el doctor Clotet. Más allá de eso, Marc es amigo mío, hemos trabajado y viajado juntos… Por desgracia, las enfermedades infecciosas son el pan de cada día y hay que ayudar en lo que se pueda”, comentó la artista a LA RAZÓN.

Hiba Abouk nos abre su corazón

Visiblemente afectada, Abouk indicó que la lucha contra las infecciones es solo una de las muchas causas que abandera. Como española con ascendencia árabel, lo que más le preocupa es lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. “Me quita el suelo la Franja de Gaza y todo lo que está pasando ahí. Es demasiado injusto y me tiene triste a diario. Se está cometiendo un genocidio. No es una guerra, sino un genocidio”, recalca con contundencia.

Celebra que puede manifestarse públicamente sin miedo a represalias en el terreno profesional, como sí ocurre en otros países como Estados Unidos, donde están condenado mediáticamente a artistas por posicionarse: “Para mis compañeros de allí entiendo que no es fácil, porque allí se nota más esa presión. En España no, afortunadamente, y los que se quieren pronunciar lo hacen. Yo me pronuncio, lo hago abiertamente. El sábado pasado me manifesté en Madrid desde Atocha hasta la Puerta del Sol con el resto de la gente. Ojalá pare porque no es normal lo que está pasando”.

Hiba Abouk no se cierra al amor

La relación entre la actriz y el empresario Antonio Revilla llegó a su fin tras pocos meses de romance, y pese a lo duro que siempre es sobrellevar una ruptura, Abouk confirma que se encuentra “en un momento muy tranquilo, muy bonito y muy centrada en mi trabajo, en mí y en mis hijos. No necesito nada más, de momento. Tengo el corazón tranquilo. “¿Se cierra al amor?”, pregunta quien esto escribe, a lo que ella responde sin dudar: “No. Yo creo que uno no se puede cerrar nunca. Cuanto más te cierras, más te sacude la vida. Yo me aplico lo de ‘go with the flow’”.

Hiba Abouk y Antonio Revilla en una imagen de archivo Gtres

Lo cierto es que son muchas las razones que tiene para celebrar, empezando el éxito cosechado por su nueva serie “Eva & Nicole”, que se estrenó la semana pasada en Antena 3: “Tuvimos un muy buen dato de audiencia, teniendo en cuenta que era el primer capítulo, la primera emisión en abierto. Espero que guste mucho, que tenga una buena acogida y que la audiencia siga creciendo”.

Sobre trabajar con Belén Rueda, un icono del cine y la televisión, Abouk solo tiene buenas palabras: “Creo que trabajar con ella ha sido de las mejores cosas que me han pasado en mi carrera. Por supuesto que impone trabajar con una señora con tantas tablas, experiencia y tan profesional, pero más que imponer, me lo puso todo muy fácil. Ha sido una grandísima compañera, me ha ayudado mucho y he aprendido un montón de ella”.